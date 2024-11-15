Леся Нікітюк показалася з чоловіком Олі Полякової - реакція співачки

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Телеведуча Леся Нікітюк несподівано показалася в обіймах чоловіка співачки Олі Полякової, Вадима Буряківського. Артистка відреагувала на ситуацію.

Світлину із чоловіком та телеведучою Полякова опублікувала в Instagram.

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Співачка, яка зараз перебуває за кордоном, показала фото, на якому її чоловік та телеведуча усміхнено позують разом посеред поля. За яких обставин зустрілися Нікітюк та Буряківський, артистка не написала, але посміялася з ситуації.

"А ти, короче, всіх мужиків вирішила зібрати? Поки жінка по Франціях шльопає", — підколола колегу Полякова.

Леся Нікітюк та Вадим Буряківський. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка зробила відсилку на новий допис телеведучої, де вона показалася з іншими відомими чоловіками. Нікітюк опублікувала фото зі своїми партнерами з фільму "Песики", де вона виконала головну роль.

Разом із колегами по знімальному майданчику Леся відтворила селфі, яке раніше зробила зі своїм коханим.

Зазначимо, нещодавно Леся Нікітюк зізналася, коли планує весілля. Також зірка повеселила фанів новим фото зі своїм обранцем.