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Леся Нікітюк зізналась, коли буде весілля з коханим

14 листопада 2024 15:29
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Леся Нікітюк приголомшила відповіддю про можливе своє весілля
Леся Нікітюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк під час зйомок свого шоу "Є питання" відповіла на запитання, яке давно цікавило її шанувальників. У цьому випуску серед гостей програми була ведуча Маша Єфросиніна, яка швидко виконала всі ігрові завдання та отримала шанс поставити самій запитання ведучій.

Відповідний випуск вже є на YouTube.

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"Коли ти збираєшся заміж?" — без вагань поцікавилася Єфросиніна.

Леся не стала уникати відповіді, але була дуже лаконічною: "Скоро", — відповіла вона, залишивши інтригу.

Зазначимо, що особисте життя Нікітюк вже не раз обговорювалося в мережі, особливо після того, як стало відомо про її стосунки з військовим Дмитром Бабчуком. Час від часу Леся публікує фотографії разом з ним, підтверджуючи свої почуття.

Леся Нікітюк зізналась, коли буде весілля з коханим - фото 1
Леся Нікітюк зі своїм хлопцем. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Колега Нікітюк, телеведучий Богдан Шелудяк, поділився в одному зі своїх інтерв'ю, що новий роман позитивно вплинув на Лесю.

"Вона буквально розцвіла! Її очі сяють, як у закоханої людини. За нею зараз дуже приємно спостерігати", — зазначив він.

Шанувальники з нетерпінням чекають на новини про весілля, сподіваючись, що "скоро" Лесі стане більш конкретним.

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк шокувала короткою стрижкою.

Також ми повідомляли, що Леся Нікітюк повеселила кумедним фото з бойфрендом.

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