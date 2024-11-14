Леся Нікітюк приголомшила відповіддю про можливе своє весілля

Леся Нікітюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк під час зйомок свого шоу "Є питання" відповіла на запитання, яке давно цікавило її шанувальників. У цьому випуску серед гостей програми була ведуча Маша Єфросиніна, яка швидко виконала всі ігрові завдання та отримала шанс поставити самій запитання ведучій.

Відповідний випуск вже є на YouTube.

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"Коли ти збираєшся заміж?" — без вагань поцікавилася Єфросиніна.

Леся не стала уникати відповіді, але була дуже лаконічною: "Скоро", — відповіла вона, залишивши інтригу.

Зазначимо, що особисте життя Нікітюк вже не раз обговорювалося в мережі, особливо після того, як стало відомо про її стосунки з військовим Дмитром Бабчуком. Час від часу Леся публікує фотографії разом з ним, підтверджуючи свої почуття.

Леся Нікітюк зі своїм хлопцем. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Колега Нікітюк, телеведучий Богдан Шелудяк, поділився в одному зі своїх інтерв'ю, що новий роман позитивно вплинув на Лесю.

"Вона буквально розцвіла! Її очі сяють, як у закоханої людини. За нею зараз дуже приємно спостерігати", — зазначив він.

Шанувальники з нетерпінням чекають на новини про весілля, сподіваючись, що "скоро" Лесі стане більш конкретним.

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