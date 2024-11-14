Леся Никитюк ошеломила ответом о возможной своей свадьбе

Леся Никитюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая, Леся Никитюк, во время съемок своего шоу "Есть вопрос" ответила на вопрос, давно интересовавший ее поклонников. В этом выпуске среди гостей программы была ведущая Маша Ефросинина, которая быстро выполнила все игровые задания и получила шанс задать сама вопрос ведущей.

Соответствующий выпуск уже есть на YouTube.

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"Когда ты собираешься замуж?" — без колебаний поинтересовалась Ефросинина.

Леся не стала избегать ответа, но была очень лаконична: "Скоро", — ответила она, оставив интригу.

Отметим, что личная жизнь Никитюк уже не раз обсуждалась в сети, особенно после того, как стало известно о ее отношениях с военным Дмитрием Бабчуком. Время от времени Леся публикует фотографии вместе с ним, подтверждая свои чувства.

Леся Никитюк со своим парнем. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Коллега Никитюк, телеведущий Богдан Шелудяк, поделился в одном из своих интервью, что новый роман положительно повлиял на Лесю.

"Она буквально расцвела! Ее глаза сияют, как у влюбленного человека. За ней сейчас очень приятно наблюдать", — отметил он.

Поклонники с нетерпением ждут новости о свадьбе, надеясь, что "скоро" Леси станет более конкретным.

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