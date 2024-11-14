Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Звезды arrow Леся Никитюк призналась, когда будет свадьба с любимым arrow

Леся Никитюк призналась, когда будет свадьба с любимым

14 ноября 2024 15:29
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Леся Никитюк ошеломила ответом о возможной своей свадьбе
Леся Никитюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Известная украинская телеведущая, Леся Никитюк, во время съемок своего шоу "Есть вопрос" ответила на вопрос, давно интересовавший ее поклонников. В этом выпуске среди гостей программы была ведущая Маша Ефросинина, которая быстро выполнила все игровые задания и получила шанс задать сама вопрос ведущей.

Соответствующий выпуск уже есть на YouTube.

Читайте также:

Ефросинина задала Никитюк интересный вопрос

 

"Когда ты собираешься замуж?" — без колебаний поинтересовалась Ефросинина.

Леся не стала избегать ответа, но была очень лаконична: "Скоро", — ответила она, оставив интригу.

Отметим, что личная жизнь Никитюк уже не раз обсуждалась в сети, особенно после того, как стало известно о ее отношениях с военным Дмитрием Бабчуком. Время от времени Леся публикует фотографии вместе с ним, подтверждая свои чувства.

Леся Никитюк призналась, когда будет свадьба с любимым - фото 1
Леся Никитюк со своим парнем. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Коллега Никитюк, телеведущий Богдан Шелудяк, поделился в одном из своих интервью, что новый роман положительно повлиял на Лесю.

"Она буквально расцвела! Ее глаза сияют, как у влюбленного человека. За ней сейчас очень приятно наблюдать", — отметил он.

Поклонники с нетерпением ждут новости о свадьбе, надеясь, что "скоро" Леси станет более конкретным.

Раньше мы писали о том, что Леся Никитюк шокировала короткой стрижкой.

Также мы сообщали, что Леся Никитюк порадовала забавным фото с бойфрендом.

свадьба Леся Никитюк знаменитости отношения звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:19 Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

16:17 В Минобороны рассказали, сколько человек работают в ТЦК и СП

16:11 Skynet уже рядом — чат-бот посоветовал пользователю умереть

16:11 Пограничники поразили склад боеприпасов россиян — видео

15:59 Житель Одесчины убил и сжег приятеля

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:52 СБУ и ГБР объявили подозрение еще одному нардепу — о ком речь

15:52 Сырский провел разговор с главой Генштаба французской армии

15:40 Фонд Вадима Столара передал военным очередную партию FPV-дронов

Новость с фото

15:29 AirPods Pro 2 взломали с помощью микроволновки — для чего

15:27 Сделки с землей — степи и леса Одесчины под угрозой уничтожения

16:19 Солнечный радиационный шторм — прогноз магнитных бурь на сегодня

16:17 В Минобороны рассказали, сколько человек работают в ТЦК и СП

16:11 Skynet уже рядом — чат-бот посоветовал пользователю умереть

16:11 Пограничники поразили склад боеприпасов россиян — видео

15:59 Житель Одесчины убил и сжег приятеля

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

15:52 СБУ и ГБР объявили подозрение еще одному нардепу — о ком речь

15:52 Сырский провел разговор с главой Генштаба французской армии

15:40 Фонд Вадима Столара передал военным очередную партию FPV-дронов

Новость с фото

15:29 AirPods Pro 2 взломали с помощью микроволновки — для чего

15:27 Сделки с землей — степи и леса Одесчины под угрозой уничтожения

06:03 Цены на недвижимость в ноябре — какая стоимость аренды в Киеве

13 ноября 2024

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

Text

13:15 Экстренная встреча Байдена и Си Цзиньпина — эфир День.LIVE

Text

13:02 Биткоин может "убить" банки — экономист сказал к чему здесь Трамп

Text

11:25 Мазурашу заявил, что не видит признаков подготовки к выборам

Text

11:08 Захарова опровергла информацию о запрете на выезд спортсменам

Text

10:38 В Минспорте отреагировали на заявление Верняева о коррупции

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

08:00 Умеров сделал заявление о сроках мобилизации — эфир Ранок.LIVE

13 ноября 2024
Text

23:59 Нардеп заявила, что вместо ТЦК можно создать бригады

Text

23:29 Победа Трампа на выборах – что пишут французские СМИ

Text

21:22 Нардеп предположила, когда в Украине могут состояться выборы

Text

18:07 Подготовка мобилизованных и заявление Блинкена — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком