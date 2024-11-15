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Никитюк показалась с мужем Поляковой — певица отреагировала

15 ноября 2024 10:20
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Леся Никитюк показалась с мужем Оли Поляковой – реакция певицы
Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Телеведущая Леся Никитюк неожиданно показалась в объятиях мужа певицы Оли Поляковой, Вадима Буряковского. Артистка отреагировала на ситуацию.

Фотографию с мужем и телеведущей Полякова опубликовала в Instagram.

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Находящаяся за рубежом певица показала фото, на котором ее муж и телеведущая улыбчиво позируют вместе посреди поля. При каких обстоятельствах встретились Никитюк и Буряковский, артистка не написала, но посмеялась над ситуацией.

"А ты, короче, всех мужиков решила собрать? Пока жена по Франциям шлепает", — подколола коллегу Полякова.

Леся Никитюк и Вадим Буряковский
Леся Никитюк и Вадим Буряковский. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица сделала отсылку на новый пост телеведущей, где она показалась с другими известными мужчинами. Никитюк опубликовала фото со своими партнерами из фильма "Песики", где она сыграла главную роль.

Вместе с коллегами по съемочной площадке Леся повторила селфи, которое раньше сделала со своим любимым.

Отметим, недавно Леся Никитюк призналась, когда планирует свадьбу. Также звезда повеселила фанов новым фото со своим избранником.

Оля Полякова Леся Никитюк украинские звезды Вадим Буряковский звездная пара

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