Леся Никитюк показалась с мужем Оли Поляковой – реакция певицы

Оля Полякова. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Телеведущая Леся Никитюк неожиданно показалась в объятиях мужа певицы Оли Поляковой, Вадима Буряковского. Артистка отреагировала на ситуацию.

Фотографию с мужем и телеведущей Полякова опубликовала в Instagram.

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Оля Полякова посмеялась над Лесей Никитюк

Находящаяся за рубежом певица показала фото, на котором ее муж и телеведущая улыбчиво позируют вместе посреди поля. При каких обстоятельствах встретились Никитюк и Буряковский, артистка не написала, но посмеялась над ситуацией.

"А ты, короче, всех мужиков решила собрать? Пока жена по Франциям шлепает", — подколола коллегу Полякова.

Леся Никитюк и Вадим Буряковский. Фото: instagram.com/polyakovamusic

Певица сделала отсылку на новый пост телеведущей, где она показалась с другими известными мужчинами. Никитюк опубликовала фото со своими партнерами из фильма "Песики", где она сыграла главную роль.

Вместе с коллегами по съемочной площадке Леся повторила селфи, которое раньше сделала со своим любимым.

Отметим, недавно Леся Никитюк призналась, когда планирует свадьбу. Также звезда повеселила фанов новым фото со своим избранником.