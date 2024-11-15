Леся Никитюк показалась с мужем Оли Поляковой – реакция певицы

Никитюк показалась с мужем Поляковой — певица отреагировала
Телеведущая Леся Никитюк неожиданно показалась в объятиях мужа певицы Оли Поляковой, Вадима Буряковского. Артистка отреагировала на ситуацию.
Фотографию с мужем и телеведущей Полякова опубликовала в Instagram.
Оля Полякова посмеялась над Лесей Никитюк
Находящаяся за рубежом певица показала фото, на котором ее муж и телеведущая улыбчиво позируют вместе посреди поля. При каких обстоятельствах встретились Никитюк и Буряковский, артистка не написала, но посмеялась над ситуацией.
"А ты, короче, всех мужиков решила собрать? Пока жена по Франциям шлепает", — подколола коллегу Полякова.
Певица сделала отсылку на новый пост телеведущей, где она показалась с другими известными мужчинами. Никитюк опубликовала фото со своими партнерами из фильма "Песики", где она сыграла главную роль.
Вместе с коллегами по съемочной площадке Леся повторила селфи, которое раньше сделала со своим любимым.
Отметим, недавно Леся Никитюк призналась, когда планирует свадьбу. Также звезда повеселила фанов новым фото со своим избранником.
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