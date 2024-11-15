Леся Нікітюк розкрила несподівану мрію про акторську кар’єру

Леся Нікітюк зізналась, що планує підкорити Голлівуд
У Києві завершилися зйомки нової комедії "Песики", де головну роль зіграла популярна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк. Ця робота стала її дебютом у кінематографі, але на цьому акторські плани Лесі не завершуються. Вона серйозно налаштована розвивати свою кар'єру в кіно.
Про це зірка розповіла в коментарі ТаблоID.
Нікітюк прагне розвиватись як акторка
"Мені сподобалось зніматися у кіно, адже воно захоплює мене ще з дитинства. Під час зйомок тревел-шоу я вперше побувала в Голлівуді і залишила там частинку своєї енергії. Я впевнена, що зможу підкорити цю нову висоту та освоїти професію акторки. Це відкриє для мене нові можливості", — зізналася Леся.
Телеведуча поділилася, що має чітке уявлення, у яких проєктах вона хотіла б взяти участь. Її цікавлять ролі в пригодницьких фільмах, бойовиках чи навіть у жанрі шпигунських стрічок. Водночас Леся зізналася, що драматичні ролі — не її стихія, хіба що короткі сцени, які перекликаються з її життєвим досвідом.
Окремо вона висловила бажання долучитися до створення фільмів Disney.
"Я пам'ятаю, як у дитинстві перегляд фільмів Disney надихав мене, заряджав вірою в добро та казковість світу. Тому я із задоволенням взяла б участь у подібних проєктах", – пояснила Леся.
Здається, з такими амбіціями Леся Нікітюк готова відкривати нові горизонти. Її мрії про Голлівуд і участь у яскравих кінопроєктах — це не просто слова, а серйозні плани на майбутнє. Хто знає, можливо, зовсім скоро ми побачимо її на великих екранах у міжнародних стрічках.
Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк зізналась, коли буде весілля з коханим.
Також ми повідомляли, що Леся Нікітюк шокувала короткою стрижкою.
Читайте Новини.LIVE!