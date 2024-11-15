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Леся Нікітюк зізналась, що планує підкорити Голлівуд

15 листопада 2024 08:37
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Леся Нікітюк розкрила несподівану мрію про акторську кар’єру
Леся Нікітюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

У Києві завершилися зйомки нової комедії "Песики", де головну роль зіграла популярна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк. Ця робота стала її дебютом у кінематографі, але на цьому акторські плани Лесі не завершуються. Вона серйозно налаштована розвивати свою кар'єру в кіно.

Про це зірка розповіла в коментарі ТаблоID.

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"Мені сподобалось зніматися у кіно, адже воно захоплює мене ще з дитинства. Під час зйомок тревел-шоу я вперше побувала в Голлівуді і залишила там частинку своєї енергії. Я впевнена, що зможу підкорити цю нову висоту та освоїти професію акторки. Це відкриє для мене нові можливості", — зізналася Леся.

Телеведуча поділилася, що має чітке уявлення, у яких проєктах вона хотіла б взяти участь. Її цікавлять ролі в пригодницьких фільмах, бойовиках чи навіть у жанрі шпигунських стрічок. Водночас Леся зізналася, що драматичні ролі — не її стихія, хіба що короткі сцени, які перекликаються з її життєвим досвідом.

Леся Нікітюк зізналась, що планує підкорити Голлівуд - фото 1
Нікітюк хоче стати професійною акторкою. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Окремо вона висловила бажання долучитися до створення фільмів Disney.

"Я пам'ятаю, як у дитинстві перегляд фільмів Disney надихав мене, заряджав вірою в добро та казковість світу. Тому я із задоволенням взяла б участь у подібних проєктах", – пояснила Леся.

Здається, з такими амбіціями Леся Нікітюк готова відкривати нові горизонти. Її мрії про Голлівуд і участь у яскравих кінопроєктах — це не просто слова, а серйозні плани на майбутнє. Хто знає, можливо, зовсім скоро ми побачимо її на великих екранах у міжнародних стрічках. 

Раніше ми писали про те, що Леся Нікітюк зізналась, коли буде весілля з коханим

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Леся Нікітюк знаменитості Голлівуд актори зірки

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