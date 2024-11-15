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Леся Никитюк призналась, что планирует покорить Голливуд

15 ноября 2024 08:37
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Леся Никитюк раскрыла неожиданную мечту об актерской карьере
Леся Никитюк. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

В Киеве завершились съемки новой комедии "Песики", где главную роль сыграла популярная телеведущая и блоггер Леся Никитюк. Эта работа стала ее дебютом в кинематографе, но на этом актерские планы Леси не завершаются. Она серьезно настроена развивать свою карьеру в кино.

Об этом звезда рассказала в комментарии ТаблоID.

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"Мне понравилось сниматься в кино, ведь оно увлекает меня еще с детства. Во время съемок тревел-шоу я впервые побывала в Голливуде и оставила там частицу своей энергии. Я уверена, что смогу покорить эту новую высоту и освоить профессию актрисы. Это откроет для меня новые возможности", — призналась Леся.

Телеведущая поделилась, что имеет ясное представление, в каких проектах она хотела бы принять участие. Ее интересуют роли в приключенческих фильмах, боевиках или даже в жанре шпионских лент. В то же время Леся призналась, что драматические роли – не ее стихия, разве что короткие сцены, перекликающиеся с ее жизненным опытом.

Леся Никитюк призналась, что планирует покорить Голливуд - фото 1
Никитюк хочет стать профессиональной актрисой. Фото: Instagram.com/lesia_nikituk

Отдельно она выразила желание приобщиться к созданию фильмов Disney.

"Я помню, как в детстве просмотр фильмов Disney вдохновлял меня, заряжал верой в добро и сказочность мира. Поэтому я бы с удовольствием приняла участие в подобных проектах", — объяснила Леся.

Похоже, с такими амбициями Леся Никитюк готова открывать новые горизонты. Ее мечты о Голливуде и участии в ярких кинопроектах — это не просто слова, а серьезные планы на будущее. Кто знает, может, совсем скоро мы увидим ее на больших экранах в международных лентах.

Раньше мы писали о том, что Леся Никитюк призналась, когда будет свадьба с любимым.

Также мы сообщали, что Леся Никитюк шокировала короткую стрижку.

Леся Никитюк знаменитости Голливуд актеры звезды

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08:54 Военная помощь Украине от США — о какой сумме речь

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