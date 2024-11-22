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Росіяни вимагають конфіскувати майно Ротару в Москві — деталі

22 листопада 2024 09:53
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Майно Софії Ротару стало причиною скандалу у Росії
Софія Ротару. Фото: Instagram.com/sofiarotaru.official
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Російські активісти влаштували справжню істерію через елітну квартиру української співачки Софії Ротару в центрі Москви. Житло, яке вона вже тривалий час намагається продати, стало причиною обурення. 

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Елітну квартиру площею 122 квадратних метри, розташовану на вулиці Зоологічній неподалік Московського зоопарку, колись подарував співачці ексмер Москви Юрій Лужков. У квартирі є простора вітальня, кухня, дві спальні, два санвузли, високі стелі та стильний ремонт.

Росіяни вимагають конфіскувати майно Ротару в Москві — деталі - фото 1
Квартира Ротару в Москві. Фото: Telegram-канал SHOT

Наразі її оцінили у 65 мільйонів рублів (приблизно 27 мільйонів гривень), хоча ще місяць тому ціна була на 5 мільйонів вищою. Попри зниження вартості, знайти покупця поки не вдалося. 

Росіяни вимагають конфіскувати майно Ротару в Москві — деталі - фото 2
Кухня облаштована доволі стильно. Фото: Telegram-канал SHOT

Проте у росіян свої плани на цю нерухомість. Активісти з руху "Ветерани Росії" закликали конфіскувати квартиру на користь держави-агресора.

Вони вже надіслали відповідні звернення до прокуратури та слідчого комітету, аргументуючи це тим, що нерухомість має служити "інтересам суспільства", а не належати особі з проукраїнською позицією. 

Росіяни вимагають конфіскувати майно Ротару в Москві — деталі - фото 3
У Ротару можуть забрати квартиру. Фото: Telegram-канал SHOT

Окрім конфіскації, активісти вимагають перевірити Ротару на можливе фінансування ЗСУ та визнати її іноземним агентом. Вони наголошують, що співачка віддалилась від Росії, а її популярність серед російських шанувальників, на їхню думку, не відповідає її політичним поглядам. 

Сама Софія Ротару поки що ніяк не відреагувала на заяви активістів. Після початку повномасштабної війни співачка практично не бере участі у публічних заходах, проте відкрито підтримує Україну. У своїх соцмережах вона публікує родинні фото та висловлює співчуття через російські обстріли. 

Раніше ми писали про те, що Софія Ротару може повернутися на сцену з концертами.

Також ми повідомляли, що Софія Ротару вперше за довгий час показалася в Києві.

Софія Ротару росіяни знаменитості Москва зірки

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