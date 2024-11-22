Имущество Софии Ротару стало причиной скандала в России

Россияне требуют конфисковать имущество Ротару в Москве — детали
Российские активисты устроили настоящую истерию из-за элитной квартиры украинской певицы Софии Ротару в центре Москвы. Жилье, которое она уже долго пытается продать, стало причиной возмущения.
Об этом пишут российские СМИ.
Почему разразился скандал с недвижимостью Ротару в РФ
Элитную квартиру площадью 122 квадратных метра, расположенную на Зоологической улице неподалеку от Московского зоопарка, когда-то подарил певице экс-мер Москвы Юрий Лужков. В квартире есть просторная гостиная, кухня, две спальни, два санузла, высокие потолки и стильный ремонт.
Сейчас ее оценили в 65 миллионов рублей (около 27 миллионов гривен), хотя еще месяц назад цена была на 5 миллионов выше. Несмотря на понижение стоимости, найти покупателя пока не удалось.
Однако у россиян свои планы на эту недвижимость. Активисты движения "Ветераны России" призвали конфисковать квартиру в пользу государства-агрессора.
Они уже направили соответствующие обращения в прокуратуру и следственный комитет, аргументируя это тем, что недвижимость должна служить "интересам общества", а не принадлежать лицу с проукраинской позицией.
Помимо конфискации активисты требуют проверить Ротару на возможное финансирование ВСУ и признать ее иностранным агентом. Они отмечают, что певица отдалилась от России, а ее популярность среди российских поклонников, по их мнению, не отвечает ее политическим взглядам.
Сама София Ротару пока никак не отреагировала на заявления активистов. После начала полномасштабной войны певица практически не участвует в публичных мероприятиях, однако открыто поддерживает Украину. В своих соцсетях она публикует семейные фото и выражает соболезнования из-за российских обстрелов.
Ранее мы писали о том, что София Ротару может вернуться на сцену с концертами.
Также мы сообщали, что София Ротару впервые за долгое время показалась в Киеве.
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