Имущество Софии Ротару стало причиной скандала в России

София Ротару. Фото: Instagram.com/sofiarotaru.official

Российские активисты устроили настоящую истерию из-за элитной квартиры украинской певицы Софии Ротару в центре Москвы. Жилье, которое она уже долго пытается продать, стало причиной возмущения.

Об этом пишут российские СМИ.

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Элитную квартиру площадью 122 квадратных метра, расположенную на Зоологической улице неподалеку от Московского зоопарка, когда-то подарил певице экс-мер Москвы Юрий Лужков. В квартире есть просторная гостиная, кухня, две спальни, два санузла, высокие потолки и стильный ремонт.

Квартира Ротари в Москве. Фото: Telegram-канал SHOT

Сейчас ее оценили в 65 миллионов рублей (около 27 миллионов гривен), хотя еще месяц назад цена была на 5 миллионов выше. Несмотря на понижение стоимости, найти покупателя пока не удалось.

Кухня обустроена довольно стильно. Фото: Telegram-канал SHOT

Однако у россиян свои планы на эту недвижимость. Активисты движения "Ветераны России" призвали конфисковать квартиру в пользу государства-агрессора.

Они уже направили соответствующие обращения в прокуратуру и следственный комитет, аргументируя это тем, что недвижимость должна служить "интересам общества", а не принадлежать лицу с проукраинской позицией.

У Ротару могут забрать квартиру. Фото: Telegram-канал SHOT

Помимо конфискации активисты требуют проверить Ротару на возможное финансирование ВСУ и признать ее иностранным агентом. Они отмечают, что певица отдалилась от России, а ее популярность среди российских поклонников, по их мнению, не отвечает ее политическим взглядам.

Сама София Ротару пока никак не отреагировала на заявления активистов. После начала полномасштабной войны певица практически не участвует в публичных мероприятиях, однако открыто поддерживает Украину. В своих соцсетях она публикует семейные фото и выражает соболезнования из-за российских обстрелов.

Ранее мы писали о том, что София Ротару может вернуться на сцену с концертами.

Также мы сообщали, что София Ротару впервые за долгое время показалась в Киеве.