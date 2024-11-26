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Росіян розлютила пісня Соловій у STALKER 2

26 листопада 2024 12:55
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Скандал у грі STALKER 2 — росіян розлютила пісня Христини Соловій
Українська співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Російського стримера обурив кавер української співачки Христини Соловій у грі STALKER 2. У тексті композиції "Українська лють" зірка співає про те, який би мир панував у світі, якби не існувало росіян.

Відео з реакцією росіянина потрапило у соцмережу Х.

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У сюжеті STALKER 2 з радіо лунають українські пісні. Розробники гри відмовились від російського контенту та допомагають воїнам ЗСУ. 

В мережу потрапили кадри, на яких росіянин обурений піснею, яку чує з радіо на одній із локацій. Мова йде про композицію Христини Соловій "Українська лють" (кавер на повстанську пісню Bella Chiao), яку вона записала на початку війни.

Відео вже прокоментувала сама зірка. Артистка у захваті від ниття росіян.

"Кидайте мені ще такі відоси, бо з мене натхнення аж пре від них", — посміялась Соловій.

Нагадаємо, днями Христина Соловій заявила, що призупиняє свою концертну діяльність. А також раніше Христина Соловій втрапила у скандал через поцілунок на сцені під час концерту.

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