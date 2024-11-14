Христина Соловій не планує давати концерти

Співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka

Відома українська співачка Христина Соловій повідомила шанувальникам, що тимчасово припиняє концертну діяльність. Зірка натякнула на те, що нині працює над новими піснями.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Зірка поділилася із шанувальниками новими кадрами у стилі Pin Up. Артистка позувала перед камерою в світлому боді з корсетом, прикрашеному вишивкою. Соловій доповнила свій образ пов'язкою із бантиком в тон вбрання, червоними губами та виразними стрілочками.

Грайливі кадри робила українська фотографиня Соня Плакидюк.

Соловій звернулась до шанувальників та повідомила, що тимчасово припиняє виступи. Зірка зізналась, що не планує залишати творчу кар'єру, просто нині сконцентрована на праці над новими піснями.

"Любі мої мисливці та мисливиці за емоціями! Спішу вас повідомити, що мій концерт у Києві 4 грудня буде останнім. Я беру паузу від виступів на невизначений період. Не сумуйте, мої пташки, і не спішіть тішитися, мої хейтери", — написала виконавиця.

Нагадаємо, раніше співачка потрапила в гучний скандал через поцілунок на сцені. А також Соловій виправдали за лайку на концерті в Чорноморську.