Христина Соловій показалася у хустині — фото

Співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka

Відома українська співачка Христина Соловій здивувала шанувальників новим образом. Зірка показалася у "бабусиній" хустині.

Відповідне фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка показала фото, на якому позувала перед камерою у чорній хустині, прикрашеній квітками. Христина показалася на тлі осінньої природи та сільської хатини.

На обличчі зірки було мінімум макіяжу. Соловій підкреслила яскравим олівцем губи та підфарбувала вії.

"Просто Христина біля тину", — підписала фото вона.

Багатьом шанувальникам сподобався образ зірки. Українці підбадьорили виконавицю компліментами.

"Файна сільська жіночка".

"Христині гарно в тій хустині".

"Бабуся, яка ти гарна".

Коментарі під фото Христини Соловій. Фото: Instagram/soloviyka

Нагадаємо, Христина Соловій, виступаючи на фестивалі "ВиделкаFest" у Чорноморську, нецензурно висловилася зі сцени про стару назву міста — Іллічівськ. Після цього проти співачки відкрили адміністративне провадження за статтею про дрібне хуліганство. Втім, через відсутність складу правопорушення згодом справу закрили.