Маленький шанувальник поцілував Христину Соловій у губи

Христина Соловій потрапила в гучний скандал через поцілунок на сцені
Відома українська співачка Христина Соловій втрапила у скандал через ситуацію, що трапилася під час її виступу у Львові. Маленький хлопчик намагався поцілувати зірку у щоку, втім артистка підставила губи. Частина українців вважає, що артистка таким вчинком просуває сексуалізацію дітей.
Відео вона опублікувала в TikTok.
Скандал на концерті Соловій
Артистка поділилася роликом, зробленим під час виступу у Львові. На його кадрах маленький хлопчик намагається поцілувати Соловій у щоку. Співачка грайливо змінила положення голови та юний шанувальник поцілував її у губи.
"Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими", — підписала відео вона.
@soloviyka
Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими ✨♬ оригінальний звук - Khrystyna Soloviy
Далеко не всім такий жест співачки здався милим. Частина українців вважає, що артистка занадто розпусно поводила себе із дитиною.
Нагадаємо, Христина Соловій, виступаючи на фестивалі "ВиделкаFest" у Чорноморську, нецензурно висловилася зі сцени про стару назву міста — Іллічівськ. Після цього проти співачки відкрили адміністративне провадження за статтею про дрібне хуліганство. Втім, через відсутність складу правопорушення згодом справу закрили.
Читайте Новини.LIVE!