Маленький шанувальник поцілував Христину Соловій у губи

Співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka

Відома українська співачка Христина Соловій втрапила у скандал через ситуацію, що трапилася під час її виступу у Львові. Маленький хлопчик намагався поцілувати зірку у щоку, втім артистка підставила губи. Частина українців вважає, що артистка таким вчинком просуває сексуалізацію дітей.

Відео вона опублікувала в TikTok.

Читайте також:

Скандал на концерті Соловій

Артистка поділилася роликом, зробленим під час виступу у Львові. На його кадрах маленький хлопчик намагається поцілувати Соловій у щоку. Співачка грайливо змінила положення голови та юний шанувальник поцілував її у губи.

"Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими", — підписала відео вона.

Далеко не всім такий жест співачки здався милим. Частина українців вважає, що артистка занадто розпусно поводила себе із дитиною.

Коментарі під відео Христини Соловій. Фото: tiktok.com/@soloviyka/video/

Нагадаємо, Христина Соловій, виступаючи на фестивалі "ВиделкаFest" у Чорноморську, нецензурно висловилася зі сцени про стару назву міста — Іллічівськ. Після цього проти співачки відкрили адміністративне провадження за статтею про дрібне хуліганство. Втім, через відсутність складу правопорушення згодом справу закрили.