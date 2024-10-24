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Христина Соловій потрапила в гучний скандал через поцілунок на сцені

24 жовтня 2024 14:15
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Маленький шанувальник поцілував Христину Соловій у губи
Співачка Христина Соловій. Фото: Instagram/soloviyka
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Христина Соловій втрапила у скандал через ситуацію, що трапилася під час її виступу у Львові. Маленький хлопчик намагався поцілувати зірку у щоку, втім артистка підставила губи. Частина українців вважає, що артистка таким вчинком просуває сексуалізацію дітей.

Відео вона опублікувала в TikTok.

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Артистка поділилася роликом, зробленим під час виступу у Львові. На його кадрах маленький хлопчик намагається поцілувати Соловій у щоку. Співачка грайливо змінила положення голови та юний шанувальник поцілував її у губи.

"Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими", — підписала відео вона.

@soloviyka

Діти вчать нас бути невимушеними та сміливими ✨

♬ оригінальний звук - Khrystyna Soloviy

Далеко не всім такий жест співачки здався милим. Частина українців вважає, що артистка занадто розпусно поводила себе із дитиною.

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Коментарі під відео Христини Соловій. Фото: tiktok.com/@soloviyka/video/

Нагадаємо, Христина Соловій, виступаючи на фестивалі "ВиделкаFest" у Чорноморську, нецензурно висловилася зі сцени про стару назву міста — Іллічівськ. Після цього проти співачки відкрили адміністративне провадження за статтею про дрібне хуліганство. Втім, через відсутність складу правопорушення згодом справу закрили.

концерт Христина Соловій українські зірки скандал діти

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