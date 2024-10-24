Маленький поклонник поцеловал Кристину Соловой в губы

Певица Кристина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka

Известная украинская певица Кристина Соловий попала в скандал из-за ситуации, произошедшей во время ее выступления во Львове. Маленький мальчик пытался поцеловать звезду в щеку, но артистка подставила губы. Часть украинцев считает, что артистка таким поступком продвигает сексуализацию детей.

Видео она опубликовала в TikTok.

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Артистка поделилась роликом, сделанным во время выступления во Львове. На его кадрах маленький мальчик пытается поцеловать Соловий в щеку. Певица игриво изменила положение головы и юный поклонник поцеловал ее в губы.

"Дети учат нас быть непринужденными и смелыми", — подписала видео она.

Далеко не всем такой жест певицы показался милым. Часть украинцев считает, что артистка слишком развратно вела себя с ребенком.

Комментарии под видео Кристины Соловий. Фото: tiktok.com/@soloviyka/video/

Напомним, Кристина Соловий, выступая на фестивале "ВиделкаFest" в Черноморске, нецензурно высказалась со сцены о старом названии города — Ильичевск. После этого против певицы открыли административное производство по статье о мелком хулиганстве. Впрочем, из-за отсутствия состава правонарушения впоследствии дело закрыли.