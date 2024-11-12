Кристина Соловой показалась в платке.

В платке с цветками — Соловий примерила новый образ
Известная украинская певица Кристина Соловий удивила поклонников новым образом. Звезда показалась в "бабушкином" платке.
Соответствующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Соловий в новом образе
Певица показала фото, на котором позировала перед камерой в черном платке, украшенном цветами. Кристина показалась на фоне осенней природы и деревенской хижины.
На лице звезды было минимум макияжа. Соловья подчеркнула ярким карандашом губы и подкрасила ресницы.
"Просто Кристина у плетня", - подписала фото она.
Многим поклонникам понравился образ звезды. Украинцы ободрили исполнительницу комплиментами.
"Файна деревенская женщина".
"Христине хорошо в том платке".
"Бабушка, какая ты красивая".
Напомним, Кристина Соловий, выступая на фестивале "ВилкаFest" в Черноморске, нецензурно высказалась со сцены о старом названии города — Ильичевске. После этого против певицы открыли административное производство по статье о мелком хулиганстве. Впрочем, из-за отсутствия состава правонарушения впоследствии дело закрыли.
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