Кристина Соловой не планирует давать концерты

Певица Кристина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka

Известная украинская певица Кристина Соловий сообщила поклонникам, что временно прекращает концертную деятельность. Звезда намекнула на то, что работает над новыми песнями.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Звезда поделилась с поклонниками новыми кадрами в стиле Pin Up. Артистка позировала перед камерой в светлом боди с корсетом, украшенном вышивкой. Соловий дополнила свой образ повязкой с бантиком в тон наряда, красными губами и выразительными стрелочками.

Игривые кадры делала украинский фотограф Соня Плакидюк.

Соловий обратилась к поклонникам и сообщила, что временно прекращает выступления. Звезда призналась, что не планирует покидать творческую карьеру, просто сейчас сконцентрирована на работе над новыми песнями.

"Люби мои охотники и охотницы за эмоциями! Спешу вам сообщить, что мой концерт в Киеве 4 декабря будет последним. Я беру паузу от выступлений на неопределенный период. Не грустите, мои птички, и не спешите радоваться, мои хейтеры", — написала исполнительница.

Напомним, ранее певица попала в громкий скандал из-за поцелуя на сцене. А также Соловий оправдали за брань на концерте в Черноморске.