Кристина Соловой не планирует давать концерты

Кристина Соловий прекращает концертную деятельность
Известная украинская певица Кристина Соловий сообщила поклонникам, что временно прекращает концертную деятельность. Звезда намекнула на то, что работает над новыми песнями.
Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Кристина Соловий о своей творческой паузе
Звезда поделилась с поклонниками новыми кадрами в стиле Pin Up. Артистка позировала перед камерой в светлом боди с корсетом, украшенном вышивкой. Соловий дополнила свой образ повязкой с бантиком в тон наряда, красными губами и выразительными стрелочками.
Игривые кадры делала украинский фотограф Соня Плакидюк.
Соловий обратилась к поклонникам и сообщила, что временно прекращает выступления. Звезда призналась, что не планирует покидать творческую карьеру, просто сейчас сконцентрирована на работе над новыми песнями.
"Люби мои охотники и охотницы за эмоциями! Спешу вам сообщить, что мой концерт в Киеве 4 декабря будет последним. Я беру паузу от выступлений на неопределенный период. Не грустите, мои птички, и не спешите радоваться, мои хейтеры", — написала исполнительница.
Напомним, ранее певица попала в громкий скандал из-за поцелуя на сцене. А также Соловий оправдали за брань на концерте в Черноморске.
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