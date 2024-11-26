Скандал в игре STALKER 2 — россиян разозлила песня Кристины Соловой

Украинская певица Кристина Соловий. Фото: Instagram/soloviyka

Российского стримера возмутил кавер украинской певицы Кристины Соловий в игре STALKER 2. В тексте композиции "Українська лють" звезда поет о том, какой мир царил бы на свете, если бы не существовало россиян.

Видео с реакцией россиянина попало в соцсеть Х.

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В сюжете STALKER 2 по радио звучат украинские песни. Разработчики игры отказались от российского контента и помогают воинам ВСУ.

В сеть попали кадры, на которых россиянин возмущен песней, которую слышит по радио на одной из локаций. Речь идет о композиции Кристины Соловий "Українська лють" (кавер на повстанческую песню Bella Chiao), которую она записала в начале войны.

Видео уже прокомментировала сама звезда. Артистка в восторге от нытья россиян.

"Бросайте мне еще такие видосы, потому что из меня вдохновение аж прет от них", — посмеялась Соловий.

бросайте мне еще такие видосы, потому что из меня вдохновение аж прет от них https://t.co/B9447DxMwx — Кристина Соловой (@soloviyka) November 25, 2024

Напомним, на днях Кристина Соловий заявила, что приостанавливает свою концертную деятельность. А также ранее Кристина Соловий попала в скандал из-за поцелуя на сцене во время концерта.