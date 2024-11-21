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Христина Соловій здивувала емоційним дуетом з відомим гуртом

21 листопада 2024 14:32
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Христина Соловій та Мертвий Півень приголомшили дуетом — відео
Христина Соловій та гурт "Мертвий півень". Фото: пресслужба артиста
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Співачка Христина Соловій та гурт "Мертвий півень" приголомшили шанувальників потужним дуетом. Артистка та колектив представили офіційний лайв на пісню "Гобелен".

Прем'єра відео відбулася на YouTube-каналі гурту.

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Пісня "Гобелен" була представлена ще 27 років тому, однак 2023 року Соловій та "Мертвий півень" подарували їй нове звучання на концерті-реюніоні гурту.

Як зізналася співачка, для неї ця колаборація стала особливою, адже вона вже багато років є великою прихильницею колективу.

"Я відвідувала їхні концерти і тоді ще навіть не мріяла, що колись виконаю з ними одну з найулюбленіших своїх пісень. Це неймовірно красива пісня, пісня-полотно, де кожна партія, кожний інструмент — як нитки, які утворюють неймовірний музичний малюнок, і я неймовірно щаслива і горда, що в цьому полотні буде тепер мій голос, співзвучний з моїм найулюбленішим гуртом "Мертвий Півень", — прокоментувала Христина.

Юрій Рокецький та Христина Соловій
Юрій Рокецький та Христина Соловій. Фото: пресслужба артиста

Співзасновник та гітарист гурту Роман Чайка поділився, що насправді ідея створити такий дует вийшла випадково. Під час репетиції оновленого складу гурту Соловій просто підспівала рядки пісні новому вокалісту Юрію Рокецькому. Так з'явилась ідея, а з неї ще й весела історія.

"Оскільки ім'я нового вокаліста "Півнів" трималось у таємниці, то жовта преса пустила чутку, що Христина Соловій стане вокалісткою оновленого складу гурту. Тож цей лайв зі Львова став посвятою Юрія Рокецького в гурті, а ми в жарт тепер називаємо Христину нашою неофіційною фронтвумен", — розповів Чайка.

Христина Соловій та Юрій Рокецький
Христина Соловій та Юрій Рокецький. Фото: пресслужба артиста

Нагадаємо, днями Христина Соловій заявила, що призупиняє свою концертну діяльність.

Також раніше Христина Соловій втрапила у скандал через поцілунок на сцені під час концерту.

Христина Соловій Мертвий Півень українські зірки пісня Прем'єра

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