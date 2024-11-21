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Кристина Соловий удивила эмоциональным дуэтом с известной группой

21 ноября 2024 14:32
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Кристина Соловий и Мертвий півень ошеломили дуэтом — видео
Кристина Соловий и группа "Мертвий півень". Фото: пресс-служба артиста
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Певица Кристина Соловий и группа "Мертвий півень" ошеломили поклонников мощным дуэтом. Артистка и коллектив представили официальный лайв на песню "Гобелен".

Премьера видео состоялась на YouTube-канале группы.

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Песня "Гобелен" была представлена еще 27 лет назад, однако в 2023 году Соловий и "Мертвий півень" подарили ей новое звучание на концерте-реюнионе группы.

Как призналась певица, для нее эта коллаборация стала особенной, ведь она уже много лет является большой поклонницей коллектива.

"Я посещала их концерты и тогда еще даже не мечтала, что когда-то исполню с ними одну из самых любимых своих песен. Это невероятно красивая песня, песня-полотно, где каждая партия, каждый инструмент — как нити, которые образуют невероятный музыкальный рисунок, и я невероятно счастлива и горда, что в этом полотне будет теперь мой голос, созвучный с моей любимой группой "Мертвий Півень", — прокомментировала Кристина.

Юрий Рокецкий и Кристина Соловий
Юрий Рокецкий и Кристина Соловий. Фото: пресс-служба артиста

Соучредитель и гитарист группы Роман Чайка поделился, что действительно идея создать такой дуэт вышла случайно. Во время репетиции обновленного состава группы Соловий просто подпевала строчки песни новому вокалисту Юрию Рокецкому. Так появилась идея, а из нее еще веселая история.

"Так как имя нового вокалиста "Півнів" держалось в тайне — то желтая пресса пустила слух, что Кристина Соловий станет вокалисткой обновленного состава группы. Поэтому этот лайв из Львова стал посвящением Юрия Рокецкого в группе, а мы в шутку теперь называем Кристину нашей неофициальной фронтвумен", — рассказал Чайка.

Кристина Соловий и Юрий Рокецкий
Кристина Соловий и Юрий Рокецкий. Фото: пресс-служба артиста

Напомним, на днях Кристина Соловий заявила, что приостанавливает свою концертную деятельность.

Также ранее Кристина Соловий попала в скандал из-за поцелуя на сцене во время концерта.

Кристина Соловий Мертвий Півень украинские звезды песня Премьера

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