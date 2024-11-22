Відомий режисер порівняв Klavdia Petrivna з найдорожчою співачкою

Klavdia Petrivna. Фото: скриншот відео

Відомий перекладач, режисер дубляжу та редактор Олекса Негребецький (справжнє ім’я Леонід Дмитренко) поділився своїми враженнями від творчості української співачки Klavdia Petrivna. Він навіть порівняв її з однією з найвідоміших світових зірок — Тейлор Свіфт.

На цю тему він висловився в інтерв'ю OBOZ.UA.

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Негребецький зізнався, що знайомий із творчістю Свіфт, але її пісні його не вразили. Натомість Klavdia Petrivna припала йому до душі.

"Тейлор Свіфт не поступається Klavdia Petrivna, просто Klavdia Petrivna в наших умовах — це щось свіже, нове, цікавий голос, підхід. І за належної роботи продюсерів з неї могла б вирости дуже популярна й оригінальна співачка", — поділився режисер дубляжу.

Олекса Негребецький позитивно висловився про творчість Klavdia Petrivna. Фото: скриншот відео

Також він поділився мрією побачити Klavdia у ролі блюзової виконавиці. На думку режисера, її голос чудово підійшов би для цього жанру.

"Не знаю, як це буде, бо хто ж її навчить його співати? І хто в нашій країні за нього платитиме гроші? У нас одиниці люблять блюз", — додав він із ноткою суму.

Таким чином, здається, Klavdia Petrivna має всі шанси стати ще яскравішою зіркою, якщо знайде свій унікальний шлях і професійну підтримку. Тим часом її талант уже отримує визнання навіть серед таких досвідчених митців, як Негребецький.

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