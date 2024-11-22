Известный режиссер сравнил Klavdia Petrivna с самой дорогой певицей

Клавдия Петривна. Фото: скриншот видео

Известный переводчик, режиссер дубляжа и редактор Олекса Негребецкий (настоящее имя Леонид Дмитренко) поделился своими впечатлениями от творчества украинской певицы Klavdia Petrivna. Он даже сравнил ее с одной из самых известных мировых звезд Тейлор Свифт.

На эту тему он высказался в интервью OBOZ.UA.

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Негребецкий признался, что знаком с творчеством Свифта, но ее песни его не поразили. А вот Klavdia Petrivna пришлась ему по душе.

"Тейлор Свифт не уступает Klavdia Petrivna, просто Klavdia Petrivna в наших условиях — это что-то свежее, новое, интересный голос, подход. И при должной работе продюсеров из нее могла бы вырасти очень популярная и оригинальная певица", — поделился режиссер дубляжа.

Олекса Негребецкий положительно высказался о творчестве Klavdia Petrivna. Фото: скриншот видео

Также он поделился мечтой увидеть Klavdia в качестве блюзовой исполнительницы. По мнению режиссера, ее голос отлично подошел бы для этого жанра.

"Не знаю, как это будет, потому что кто же ее научит его петь? И кто в нашей стране за него будет платить деньги? У нас единицы любят блюз", — добавил он с ноткой грусти.

Таким образом, кажется, Klavdia Petrivna имеет все шансы стать еще ярче звездой, если найдет свой уникальный путь и профессиональную поддержку. Между тем, ее талант уже получает признание даже среди таких опытных художников, как Негребецкий.

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