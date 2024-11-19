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Продюсери "Гладіатора II" вирізали пікантну сцену з Дензелом

19 листопада 2024 17:50
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Скандальний поцілунок у "Гладіаторі II" — Дензел розкрив деталі
Фільм "Гладіатор II". Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Дензел Вашингтон, відомий американський актор, який зіграв роль Макринуса у фільмі "Гладіатор II", поділився несподіваними подробицями зі зйомок. Прем'єра цієї історичної драми відбулася 14 листопада, але одна сцена, яка могла викликати багато обговорень, так і не увійшла до кінцевої версії.

Про це актор розповів в інтерв'ю Gayety.

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За сценарієм його герой мав поцілувати іншого чоловіка, що підкреслювало складний характер персонажа. Проте цю сцену вирізали. Вашингтон припустив, що продюсери побоялися критики, а партнер по зйомці, можливо, теж не був готовий до такого моменту.

"Я поцілував хлопця прямо в губи і, гадаю, він ще не був готовий до цього. У фільмі я вбив його приблизно через п'ять хвилин. Це "Гладіатор". Це поцілунок смерті", — пояснив актор.

Продюсери "Гладіатора II" вирізали пікантну сцену з Дензелом - фото 1
Фрагмент з фільму. Фото: скриншот відео

Користувачі соцмереж відреагували на історію Вашингтона дуже емоційно. На Reddit багато хто висловив розчарування через те, що вирізану сцену не показали:

  • "Чекаємо на режисерську версію!"
  • "А що тут такого? Це ж просто поцілунок!"
  • "Римляни були відомі такими стосунками, це історично правильно."
  • "То мафіозі можуть цілуватися, а гладіатори – ні?"

Про що фільм "Гладіатор II"

"Гладіатор II" — це продовження легендарного фільму 2000 року. У новій стрічці йдеться про Луція, племінника Максимуса, який стає свідком жорстоких подій.

Після руйнування його дому Луцій потрапляє в Колізей, де змушений боротися за своє життя та майбутнє імперії. Його головне завдання — повернути Риму його велич.

Раніше ми писали про те, що Рідлі Скотт почав роботу над фільмом "Гладіатор 3".

Також ми повідомляли, що кінокритики назвали найзнаковіший фільм усіх часів.

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