Скандальний поцілунок у "Гладіаторі II" — Дензел розкрив деталі

Продюсери "Гладіатора II" вирізали пікантну сцену з Дензелом
Дензел Вашингтон, відомий американський актор, який зіграв роль Макринуса у фільмі "Гладіатор II", поділився несподіваними подробицями зі зйомок. Прем'єра цієї історичної драми відбулася 14 листопада, але одна сцена, яка могла викликати багато обговорень, так і не увійшла до кінцевої версії.
Про це актор розповів в інтерв'ю Gayety.
Яку сцену прибрали з фільму "Гладіатор II"
За сценарієм його герой мав поцілувати іншого чоловіка, що підкреслювало складний характер персонажа. Проте цю сцену вирізали. Вашингтон припустив, що продюсери побоялися критики, а партнер по зйомці, можливо, теж не був готовий до такого моменту.
"Я поцілував хлопця прямо в губи і, гадаю, він ще не був готовий до цього. У фільмі я вбив його приблизно через п'ять хвилин. Це "Гладіатор". Це поцілунок смерті", — пояснив актор.
Користувачі соцмереж відреагували на історію Вашингтона дуже емоційно. На Reddit багато хто висловив розчарування через те, що вирізану сцену не показали:
- "Чекаємо на режисерську версію!"
- "А що тут такого? Це ж просто поцілунок!"
- "Римляни були відомі такими стосунками, це історично правильно."
- "То мафіозі можуть цілуватися, а гладіатори – ні?"
Про що фільм "Гладіатор II"
"Гладіатор II" — це продовження легендарного фільму 2000 року. У новій стрічці йдеться про Луція, племінника Максимуса, який стає свідком жорстоких подій.
Після руйнування його дому Луцій потрапляє в Колізей, де змушений боротися за своє життя та майбутнє імперії. Його головне завдання — повернути Риму його велич.
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