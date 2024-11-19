Скандальный поцелуй в "Гладиаторе II" - Дензел раскрыл детали

Продюсеры "Гладиатора II" вырезали пикантную сцену с Дензелом
Дензел Вашингтон, известный американский актер, сыгравший роль Макринуса в фильме "Гладиатор II", поделился неожиданными подробностями со съемок. версии. Премьера этой исторической драмы состоялась 14 ноября, но одна сцена, которая могла вызвать много обсуждений, так и не вошла в конечную версию.
Об этом актер рассказал в интервью Gayety.
Какую сцену убрали из фильма "Гладиатор II"
По сценарию его герой должен был поцеловать другого мужчину, что подчеркивало сложный характер персонажа. Однако эту сцену вырезали.
"Я поцеловал парня прямо в губы и, думаю, он еще не был готов к этому. В фильме я убил его примерно через пять минут. Это "Гладиатор". Это поцелуй смерти", — объяснил актер.
На Reddit многие выразили разочарование из-за того, что вырезанную сцену не показали:
- "Ждем режиссерской версии!"
- "А что тут такого? Это же просто поцелуй!"
- "Римляне были известны такими отношениями, это исторически верно"
- "Так мафиози могут целоваться, а гладиаторы — нет?"
О чем фильм "Гладиатор II"
"Гладиатор II" — это продолжение легендарного фильма 2000 года. В новой ленте речь идет о Луции, племяннике Максимуса, который становится свидетелем жестоких событий.
После разрушения его дома Луций попадает в Колизей, где вынужден бороться за свою жизнь и будущее империи — вернуть Риму его величие.
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