Скандальный поцелуй в "Гладиаторе II" - Дензел раскрыл детали

Фильм "Гладиатор II". Фото: скриншот видео

Дензел Вашингтон, известный американский актер, сыгравший роль Макринуса в фильме "Гладиатор II", поделился неожиданными подробностями со съемок. версии. Премьера этой исторической драмы состоялась 14 ноября, но одна сцена, которая могла вызвать много обсуждений, так и не вошла в конечную версию.

Об этом актер рассказал в интервью Gayety.

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По сценарию его герой должен был поцеловать другого мужчину, что подчеркивало сложный характер персонажа. Однако эту сцену вырезали.

"Я поцеловал парня прямо в губы и, думаю, он еще не был готов к этому. В фильме я убил его примерно через пять минут. Это "Гладиатор". Это поцелуй смерти", — объяснил актер.

Фрагмент из фильма. Фото: скриншот видео

На Reddit многие выразили разочарование из-за того, что вырезанную сцену не показали:

"Ждем режиссерской версии!"

"А что тут такого? Это же просто поцелуй!"

"Римляне были известны такими отношениями, это исторически верно"

"Так мафиози могут целоваться, а гладиаторы — нет?"

О чем фильм "Гладиатор II"

"Гладиатор II" — это продолжение легендарного фильма 2000 года. В новой ленте речь идет о Луции, племяннике Максимуса, который становится свидетелем жестоких событий.

После разрушения его дома Луций попадает в Колизей, где вынужден бороться за свою жизнь и будущее империи — вернуть Риму его величие.

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