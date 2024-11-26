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Продюсер "Ззовні" натякнув, що чекає на глядачів у новому сезоні

26 листопада 2024 23:00
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Четвертий сезон "Ззовні" — продюсер натякнув на сюжет
Кадри з серіалу "Ззовні". Фото: instagram.com/fromonmgm/
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Цими вихідними вийшов фінальний епізод 3 сезону популярного серіалу "Ззовні". Поки шанувальники "ламають голови" над тим, що насправді відбувається у загадковому містечку з монстрами, продюсер Джон Гріффін натякнув на сюжет четвертого сезону.

Про це пише Deadline.

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Продюсер "Ззовні" Джон Гріффін зробив кілька натяків на те, що чекає на головних героїв у майбутньому, 4 сезоні. Кінцівка 3 сезону "Ззовні" нарешті дала відповіді на багато питань, але поява наприкінці 10 серії людини в жовтому, яка вбиває Джима, ставить глядачів у ступор та відкриває нову сюжетну лінію.

"У кульмінації 3 сезону ми розкрили багато таємниць. У 4 сезоні починається нова подорож. Питання в тому, чи приведе вона наших героїв додому, чи ще глибше занурить у цей невблаганний кошмар", — заявив Гріффін.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Зйомки нового сезону розпочнуться в Новій Шотландії у 2025 році, а прем'єра відбудеться навесні 2026 року. Як повідомляється, він також складатиметься з 10 епізодів.

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