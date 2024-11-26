Четвертый сезон "Снаружи" — продюсер намекнул на сюжет

Фото из сериала "Извне". Фото: instagram.com/fromonmgm/

В эти выходные вышел финальный эпизод 3 сезона популярного сериала "Извне". Пока поклонники "ломают головы" над тем, что действительно происходит в загадочном городке с монстрами, продюсер Джон Гриффин намекнул на сюжет четвертого сезона.

Об этом пишет Deadline.

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Продюсер "Извне" Джон Гриффин сделал несколько намеков на то, что ждет главных героев в будущем, 4 сезоне. Концовка 3 сезона "Извне" наконец-то дала ответы на многие вопросы, но появление в конце 10 серии человека в желтом, который убивает Джима, ставит зрителей в ступор и открывает новую сюжетную линию.

"В кульминации 3 сезона мы раскрыли много тайн. В 4 сезоне начинается новое путешествие. Вопрос в том, приведет ли она наших героев домой, или еще глубже погрузит в этот неумолимый кошмар", — заявил Гриффин.

Съемки нового сезона начнутся в Новой Шотландии в 2025 году, а премьера пройдет весной 2026 года. Как сообщается, он также будет состоять из 10 эпизодов.

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