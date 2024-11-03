Серіал "Ззовні" — схожі трилери

Фрагмент з серіалу "Ззовні". Фото: instagram.com/from_series/

Американський серіал "Ззовні" став дуже популярним цієї осені. Події сюжету розгортаються у моторошному містечку із страшними монстрами, якому змушені виживати ті, хто потрапив у нього не за власним бажанням.

Поки глядачі чекають на 7 серію третього сезону, редакція Новини.LIVE рекомендує переглянути 3 трилери зі схожою атмосферою.

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"Залишитися в живих" (2004)

Сюжет розповідає про виживання на таємничому острові. Після авіакатастрофи ті, хто вижив, виявляють, що на острові мешкають зловісні сили. Жителя острова починають відкриватися дивовижні, подекуди лякаючі секрети.

"Під куполом" (2013)

Створений за книгою Стівена Кінга, цей серіал розповідає про місто оточене прозорим куполом, та відрізане від решти світу. Жителі стикаються з обмеженими ресурсами і таємницями, які поступово підривають спокій суспільства.

"Сосни" (2015)

Сюжет розповідає про таємне містечко, куди приїжджає агент спецслужб, що розслідує зникнення колег. Атмосфера повна сюрреалізму і напруженості, жителі пов'язані дивними законами, а секрети поступово розкриваються, викликаючи дедалі більше запитань.

Нагадаємо, раніше ми писали про добірку найкращих серіалів для перегляду восени. А також ми розповідали, які фільми жахів варто подивитися.