Сериал "Снаружи" — похожие триллеры

Если понравился "Извне" — подборка атмосферных сериалов
Американский сериал "Извне" стал очень популярен этой осенью. События сюжета разворачиваются в жутком городке со страшными монстрами, в котором вынуждены выживать те, кто попал в него не по собственному желанию.
Пока зрители ждут 7 серию третьего сезона, редакция Новини.LIVE рекомендует просмотреть 3 триллера с похожей атмосферой.
Сериалы от которых нельзя оторваться
"Остаться в живых" (2004)
Сюжет повествует о выживании на таинственном острове. После авиакатастрофы выжившие обнаруживают, что на острове живут зловещие силы. Жителя острова начинают открываться удивительные, кое-где пугающие секреты.
"Под куполом" (2013)
Созданный по книге Стивена Кинга, этот сериал рассказывает о городе, окруженном прозрачным куполом и отрезанном от остального мира. Жители сталкиваются с ограниченными ресурсами и тайнами, постепенно подрывающими покой общества.
"Сосны" (2015)
Сюжет рассказывает о тайном городке, куда приезжает агент спецслужб, расследующий исчезновение коллег. Атмосфера полна сюрреализма и напряженности, жители связаны странными законами, а секреты постепенно раскрываются, вызывая все больше вопросов.
Напомним, ранее мы писали о подборке лучших сериалов для просмотра осенью. А также мы рассказывали, какие фильмы ужасов стоит посмотреть.
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