Сериал "Снаружи" — похожие триллеры

Фрагмент из сериала "Извне". Фото: instagram.com/from_series/

Американский сериал "Извне" стал очень популярен этой осенью. События сюжета разворачиваются в жутком городке со страшными монстрами, в котором вынуждены выживать те, кто попал в него не по собственному желанию.

Пока зрители ждут 7 серию третьего сезона, редакция Новини.LIVE рекомендует просмотреть 3 триллера с похожей атмосферой.

Читайте также:

Сериалы от которых нельзя оторваться

"Остаться в живых" (2004)

Сюжет повествует о выживании на таинственном острове. После авиакатастрофы выжившие обнаруживают, что на острове живут зловещие силы. Жителя острова начинают открываться удивительные, кое-где пугающие секреты.

"Под куполом" (2013)

Созданный по книге Стивена Кинга, этот сериал рассказывает о городе, окруженном прозрачным куполом и отрезанном от остального мира. Жители сталкиваются с ограниченными ресурсами и тайнами, постепенно подрывающими покой общества.

"Сосны" (2015)

Сюжет рассказывает о тайном городке, куда приезжает агент спецслужб, расследующий исчезновение коллег. Атмосфера полна сюрреализма и напряженности, жители связаны странными законами, а секреты постепенно раскрываются, вызывая все больше вопросов.

Напомним, ранее мы писали о подборке лучших сериалов для просмотра осенью. А также мы рассказывали, какие фильмы ужасов стоит посмотреть.