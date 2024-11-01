Трейлер "Гра в кальмара 2" — відео

Кадри з серіалу "Гра в кальмара 2". Фото: скриншот YouTube

Netflix показав перший трейлер другого сезону "Гри в кальмара". Прем'єра запланована на 26 грудня.

Трейлер був опублікований на YouTube.

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Через три роки після своєї перемоги у смертельній серії ігор Сон Гі Хун Лі (Чжон Чже), повертається як Гравець 456 і приєднується до сотень нових суперників.

У першому сезоні Гі Хун ледь вижив у грі і цього разу спробує навчити гравців безпечно долати усі випробовування. Ситуація набуває фатального повороту, коли одна з учасниць починає рухатись через бджолу і отримує кулю в голову. Нові учасники ігнорують поради головного героя.

"Через три роки після перемоги у "Грі в кальмарів" гравець 456 відмовився від поїздки до Штатів і повертається з новим рішенням у голові. Гі Хун знову занурюється в таємничу гру на виживання, розпочинаючи чергову гру на життя або смерть з новими учасниками, які зібралися, щоб виграти приз у 45,6 мільярдів вон", — йдеться описі трейлеру.

Серіал "Гра в кальмара" став світовим феноменом у 2021 році. Цього разу Netflix сподівається повторити успіх першого сезону.

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