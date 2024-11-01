Трейлер "Игра в кальмара 2".

Фото из сериала "Игра в кальмара 2". Фото: скриншот YouTube

Netflix показал первый трейлер второго сезона "Игры в кальмара". Премьера намечена на 26 декабря.

Трейлер был опубликован на YouTube.

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"Игра в кальмара 2"

Через три года после своей победы в смертельной серии игр Сон Ги Хун Ли (Чжон Чжэ), возвращается как Игрок 456 и присоединяется к сотням новых соперников.

В первом сезоне Ги Хун едва выжил в игре и в этот раз попытается научить игроков безопасно преодолевать все испытания. Ситуация приобретает роковой поворот, когда одна из участниц начинает двигаться из-за пчелы и получает пулю в голову. Новые участники игнорируют советы главного героя.

"Через три года после победы в "Игре в кальмаров" игрок 456 отказался от поездки в Штаты и возвращается с новым решением в голове. Ги Хун снова погружается в таинственную игру на выживание, начиная очередную игру на жизнь или смерть с новыми участниками, которые собрались, чтобы выиграть приз в 45,6 миллиардов вон", — говорится в описании трейлера.

Сериал "Игра в кальмаре" стал мировым феноменом в 2021 году. В этот раз Netflix надеется повторить успех первого сезона.

Напомним, стало известно, что фильм Алана Бадоева "Довга доба" повторно покажут в кинотеатрах. А также звезда "Звездных войн" Лиам Нисон объявил о завершении карьеры в кино.