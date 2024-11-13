Принцеса Анна вразила новим кольором волосся

Принцеса Анна. Фото: скриншот відео

Принцеса Анна, яка зазвичай зберігає свою характерну гладку зачіску, несподівано здивувала змінами. Під час королівського Фестивалю пам'яті, що відбувся в Королівському Альберт-Голі в Лондоні, вона з’явилася із новим кольором волосся, що виглядало темнішим за звичне.

Про це повідомляє Hello Magazine.

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Чим здивував новий образ принцеси Анни

На заході, присвяченому вшануванню пам'яті, принцеса виглядала елегантно в чорній сукні та багатошаровому піджаку з атласними лацканами. Вона приєдналася до короля Чарльза, принца Вільяма та Кейт Міддлтон, привертаючи увагу витонченим образом.

Не обійшлося й без традиційної прикраси — великої срібної брошки з овальною перлиною, яку, за переказами, носила королева-мати ще у 1942 році. Цей символічний аксесуар принцеса Анна раніше одягала на урочисту вечерю Королівської академії інженерів, а зараз він чудово доповнив її образ на Фестивалі пам'яті.

Шанувальники Анни та королівської родини з цікавістю обговорюють новий стиль принцеси.

Незвичний відтінок волосся став помітним елементом у її зовнішності, що викликало неабиякий інтерес до її образу. Адже вже декілька років принцеса з'являлась на заходах з сивим волоссям, хоча тому, мабуть, і вирішила оновити колір.

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