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Принцеса Анна змінила імідж уперше за 50 років — фото

13 листопада 2024 07:00
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Принцеса Анна вразила новим кольором волосся
Принцеса Анна. Фото: скриншот відео
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Принцеса Анна, яка зазвичай зберігає свою характерну гладку зачіску, несподівано здивувала змінами. Під час королівського Фестивалю пам'яті, що відбувся в Королівському Альберт-Голі в Лондоні, вона з’явилася із новим кольором волосся, що виглядало темнішим за звичне. 

Про це повідомляє Hello Magazine.

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Це стало справжньою новиною для шанувальників королівської родини, адже донька покійної королеви Єлизавети II рідко експериментує зі стилем.

Чим здивував новий образ принцеси Анни 

На заході, присвяченому вшануванню пам'яті, принцеса виглядала елегантно в чорній сукні та багатошаровому піджаку з атласними лацканами. Вона приєдналася до короля Чарльза, принца Вільяма та Кейт Міддлтон, привертаючи увагу витонченим образом.

Не обійшлося й без традиційної прикраси — великої срібної брошки з овальною перлиною, яку, за переказами, носила королева-мати ще у 1942 році. Цей символічний аксесуар принцеса Анна раніше одягала на урочисту вечерю Королівської академії інженерів, а зараз він чудово доповнив її образ на Фестивалі пам'яті.

Шанувальники Анни та королівської родини з цікавістю обговорюють новий стиль принцеси.

Незвичний відтінок волосся став помітним елементом у її зовнішності, що викликало неабиякий інтерес до її образу. Адже вже декілька років принцеса з'являлась на заходах з сивим волоссям, хоча тому, мабуть, і вирішила оновити колір.

Раніше ми писали про те, що стала відома причина конфлікту принца Гаррі з королем Чарльзом.

Також ми повідомляли, що принц Вільям зізнався, як пережив діагноз Кейт Міддлтон.

знаменитості стиль королівська родина зачіски зірки

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