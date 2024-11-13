Принцесса Анна поразила новым цветом волосы

Принцесса Анна. Фото: скриншот видео

Принцесса Анна, обычно сохраняющая свою характерную гладкую прическу, неожиданно удивила переменами. Во время королевского Фестиваля памяти, состоявшегося в Королевском Альберт-Голе в Лондоне, она появилась с новым цветом волос, который выглядел темнее привычных.

Об этом сообщает Hello Magazine.

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Чем удивил новый образ принцессы Анны

На мероприятии, посвященном памяти, принцесса выглядела элегантно в черном платье и многослойном пиджаке с атласными лацканами. Она присоединилась к королю Чарльзу, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, привлекая внимание утонченным образом.

Не обошлось и без традиционного украшения — большой серебряной броши с овальной жемчужиной, которую, по преданию, носила королева-мать еще в 1942 году.

Этот символический аксессуар принцесса Анна раньше надевала на торжественный ужин Королевской академии инженеров, а сейчас он прекрасно дополнил ее образ на Фестивале памяти.

Любители Анны и королевской семьи с интересом обсуждают новый стиль принцессы.

Необычный оттенок волос стал заметным элементом в ее внешности, что вызвало большой интерес к ее образу. Ведь уже несколько лет принцесса появлялась на мероприятиях с седыми волосами, хотя возможно потому и решила обновить цвет.

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