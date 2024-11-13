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Принцесса Анна сменила имидж впервые за 50 лет — фото

13 ноября 2024 07:00
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор
Принцесса Анна поразила новым цветом волосы
Принцесса Анна. Фото: скриншот видео
Юлия Хивренко - редактор
Юлия Хивренко
редактор

Принцесса Анна, обычно сохраняющая свою характерную гладкую прическу, неожиданно удивила переменами. Во время королевского Фестиваля памяти, состоявшегося в Королевском Альберт-Голе в Лондоне, она появилась с новым цветом волос, который выглядел темнее привычных.

Об этом сообщает Hello Magazine.

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Это стало настоящей новостью для почитателей королевской семьи, ведь дочь усопшей королевы Елизаветы II редко экспериментирует со стилем.

Чем удивил новый образ принцессы Анны

На мероприятии, посвященном памяти, принцесса выглядела элегантно в черном платье и многослойном пиджаке с атласными лацканами. Она присоединилась к королю Чарльзу, принцу Уильяму и Кейт Миддлтон, привлекая внимание утонченным образом.

Не обошлось и без традиционного украшения — большой серебряной броши с овальной жемчужиной, которую, по преданию, носила королева-мать еще в 1942 году.

Этот символический аксессуар принцесса Анна раньше надевала на торжественный ужин Королевской академии инженеров, а сейчас он прекрасно дополнил ее образ на Фестивале памяти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Любители Анны и королевской семьи с интересом обсуждают новый стиль принцессы.

Необычный оттенок волос стал заметным элементом в ее внешности, что вызвало большой интерес к ее образу. Ведь уже несколько лет принцесса появлялась на мероприятиях с седыми волосами, хотя возможно потому и решила обновить цвет.

Ранее мы писали о том, что стала известна причина конфликта принца Гарри с королем Чарльзом.

Также мы сообщали, что принц Уильям признался, как пережил диагноз Кейт Миддлтон.

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