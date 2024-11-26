Принц Вільям підкорив мережу у військовій формі — фото

Принц Уельський Вільям. Фото: Reuters

Принц Вільям причепурився для спеціального візиту до військ на заході Англії. Його поява у військовій формі розбурхала мережу.

Про це пише People.

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Принц Вільям відвідав солдатів Уельської гвардії

Принц Вільям відвідав 1-й батальйон Уельської гвардії. Солдати наразі готуються до нових обов'язків на Солсберійській рівнині — величезному полігоні, де британська армія проводить найважливіші військові маневри. Принц Вільям розпочав свій візит з брифінгу про роботу, яку виконує полк, а потім поспілкувався з особовим складом батальйону зі спеціалізованих взводів, які виконують різні вправи з бойовою стрільбою.

Солдати добре вправлялися зі снайперською гвинтівкою, великокаліберним кулеметом загального призначення (GPMG) і малими безпілотними авіаційними комплексами (БПЛА).

Під час візиту принц Уельський виглядав дуже мужньо — був одягнутий у строгу військову форму та з бородою.

"Принц Вільям старіє, як хороше вино!" — прокоментував один з користувачів соціальних мереж.

"Ми тут заради принца Вільяма у формі", — додав інший користувач.

Принц Уельський Вільям у військовій формі. Фото: Reuters

Принц Уельський Вільям вчиться керувати дронами. Фото: Reuters

Принц Уельський Вільям поспілкувався із солдатами. Фото: Reuters

Раніше ми писали про те, що принц Вільям поїхав у Кейптаун без Кейт і наробив фото з моделями. А також ми повідомляли, що принц Вільям зізнався, як пережив діагноз Кейт Міддлтон.