Принц Уильям покорил сеть в военной форме.

Принц Уильям надел военную форму — фото
Принц Уильям принарядился для специального визита в армии на западе Англии. Его появление в военной форме взбудоражило сеть.
Об этом пишет People.
Принц Уильям посетил солдат Уэльской гвардии
Принц Уильям посетил 1-й батальон Уэльской гвардии. Солдаты готовятся к новым обязанностям на Солсберийской равнине, огромном полигоне, где британская армия проводит важнейшие военные маневры. Принц Уильям начал свой визит с брифинга о работе, выполняемой полком, а затем пообщался с личным составом батальона из специализированных взводов, которые выполняли различные упражнения с боевой стрельбой.
Солдаты хорошо справлялись со снайперской винтовкой, крупнокалиберным пулеметом общего назначения (GPMG) и малыми беспилотными авиационными комплексами (БПЛА).
Во время визита принц Уэльский выглядел очень мужественно — был одетый в строгую военную форму и с бородой.
"Принц Уильям стареет, как хорошее вино!", — прокомментировал один из пользователей социальных сетей.
"Мы здесь ради принца Уильяма в форме", — добавил другой пользователь.
Ранее мы писали о том, что принц Уильям уехал в Кейптаун без Кейт и сделал фото с моделями. А также мы сообщали, что принц Уильям признался, как пережил диагноз Кейт Миддлтон.
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