Принц Уильям покорил сеть в военной форме.

Принц Уэльский Уильям. Фото: Reuters

Принц Уильям принарядился для специального визита в армии на западе Англии. Его появление в военной форме взбудоражило сеть.

Об этом пишет People.

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Принц Уильям посетил 1-й батальон Уэльской гвардии. Солдаты готовятся к новым обязанностям на Солсберийской равнине, огромном полигоне, где британская армия проводит важнейшие военные маневры. Принц Уильям начал свой визит с брифинга о работе, выполняемой полком, а затем пообщался с личным составом батальона из специализированных взводов, которые выполняли различные упражнения с боевой стрельбой.

Солдаты хорошо справлялись со снайперской винтовкой, крупнокалиберным пулеметом общего назначения (GPMG) и малыми беспилотными авиационными комплексами (БПЛА).

Во время визита принц Уэльский выглядел очень мужественно — был одетый в строгую военную форму и с бородой.

"Принц Уильям стареет, как хорошее вино!", — прокомментировал один из пользователей социальных сетей.

"Мы здесь ради принца Уильяма в форме", — добавил другой пользователь.

Принц Уэльский Уильям в военной форме. Фото: Reuters

Принц Уэльский Уильям учится управлять дронами. Фото: Reuters

Принц Уэльский Уильям пообщался с солдатами. Фото: Reuters

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