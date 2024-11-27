Принц Гаррі у 2026 році судитиметься з Daily Mail

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Позови принца Гаррі та інших відомих британських зірок проти видавця газети Daily Mail будуть розглянуті в суді на початку 2026 року. Колишніх співробітників Associated Newspapers звинувачують у взломі телефону та інших серйозних порушеннях конфіденційності.

Про це повідомляє Reuters.

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Принц Гаррі, молодший син короля Чарльза, є одним із семи позивачів, які судяться з Associated Newspapers за звинуваченнями у телефонному зломі та інших серйозних порушеннях конфіденційності протягом 30 років.

Представники Associated Newspapers заперечують звинувачення. Спроба видавництва відкликати позови була відхилена минулого року. Судова справа має розпочатися на початку 2026 року.

Юристи, які представляють співака Елтона Джона, акторів Елізабет Херлі та Сейді Фрост, очікують, що до початку судового розгляду витратять близько 18,4 мільйона фунтів стерлінгів (майже мільярд гривень), а Associated — близько 20 мільйонів фунтів стерлінгів (більше мільярда гривень).

Раніше принц Гаррі несподівано з'явився у тату-салоні, чим заінтригував прихильників. Також ми повідомляли, що у мережі з'явилося небачене фото Меган Маркл.