Принц Гарри в 2026 году будет судиться с Daily Mail

Принц Гарри. Фото: Reuters

Иски принца Гарри и других известных британских звезд против издателя газеты Daily Mail будут рассмотрены в суде в начале 2026 года. Бывших сотрудников Associated Newspapers обвиняют во взломе телефона и других серьезных нарушениях конфиденциальности.

Об этом сообщает Reuters.

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Принц Гарри, младший сын короля Чарльза, является одним из семи истцов, которые судятся с Associated Newspapers по обвинениям в телефонном взломе и других серьезных нарушениях конфиденциальности в течение 30 лет.

Представители Associated Newspapers отрицают обвинения. Попытка издательства отозвать иски была отклонена в прошлом году. Судебное дело должно начаться в начале 2026 года.

Юристы, которые представляют певца Элтона Джона, актеров Элизабет Херли и Сейди Фрост, ожидают, что к началу судебного разбирательства потратят около 18,4 миллиона фунтов стерлингов (около миллиарда гривен), а Associated — около 20 миллионов фунтов стерлингов (более миллиарда гривен).

Ранее принц Гарри неожиданно появился в тату-салоне, чем заинтриговал поклонников. А также мы сообщали, что у сети появилось невиданное фото Меган Маркл.