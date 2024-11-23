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Чергові одкровення — принц Гаррі та Меган випустять ще один фільм

23 листопада 2024 07:00
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Принц Гаррі та Меган Маркл готуються до виходу нового документального фільму
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Королівське подружжя — принц Гаррі та Меган Маркл — готують для публіку чергову порцію зізнань. Незабаром глядачі побачать новий документальний фільм про життя британської королівської сім'ї.

Про це повідомило видання Express

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Як розповіли інсайдери, черговий суперечливий фільм під назвою "Гаррі — загублений принц" вийде в ефір німецького телеканалу ZDF вже наступного місяця.

Попередньо, прем'єра запланована на 3 грудня. Режисеркою стрічки стала Ульріке Грюневальд. 

Фільм обіцяє показати нові екслюзивні одкровення про герцога і герцогиню Сассекських. Стрічка розповість про труднощі, з якими принцу Гаррі довелося зіштовхнутися після того, як він залишив королівські обов'язки.

Меган Маркл та принц Гаррі
Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: instagram.com/sussexroyal

За даними ZDF, у фільмі також буде йтися про те, як королівська сім'я бореться зі значними змінами після "мегситу" (виходу Гаррі та Меган з родини), включаючи смерть покійної королеви і такі виклики, як діагноз раку у короля Чарльза і принцеси Кейт.

Окрім того, режисерка висвітить зусилля Меган, спрямовані на обговорення расизму, та її досвід у королівській родині в контексті американських політичних дебатів.

Раніше принц Гаррі несподівано з'явився у тату-салоні чим заінтригував прихильників. Також ми повідомляли, що до Віндзорського замку увірвалися злодії.

принц Гаррі Меган Маркл фільм королівська родина Велика Британія

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