Принц Гаррі та Меган Маркл готуються до виходу нового документального фільму

Чергові одкровення — принц Гаррі та Меган випустять ще один фільм
Королівське подружжя — принц Гаррі та Меган Маркл — готують для публіку чергову порцію зізнань. Незабаром глядачі побачать новий документальний фільм про життя британської королівської сім'ї.
Про це повідомило видання Express.
Новий фільм про принца Гаррі та Меган Маркл — що відомо
Як розповіли інсайдери, черговий суперечливий фільм під назвою "Гаррі — загублений принц" вийде в ефір німецького телеканалу ZDF вже наступного місяця.
Попередньо, прем'єра запланована на 3 грудня. Режисеркою стрічки стала Ульріке Грюневальд.
Фільм обіцяє показати нові екслюзивні одкровення про герцога і герцогиню Сассекських. Стрічка розповість про труднощі, з якими принцу Гаррі довелося зіштовхнутися після того, як він залишив королівські обов'язки.
За даними ZDF, у фільмі також буде йтися про те, як королівська сім'я бореться зі значними змінами після "мегситу" (виходу Гаррі та Меган з родини), включаючи смерть покійної королеви і такі виклики, як діагноз раку у короля Чарльза і принцеси Кейт.
Окрім того, режисерка висвітить зусилля Меган, спрямовані на обговорення расизму, та її досвід у королівській родині в контексті американських політичних дебатів.
Раніше принц Гаррі несподівано з'явився у тату-салоні чим заінтригував прихильників. Також ми повідомляли, що до Віндзорського замку увірвалися злодії.
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