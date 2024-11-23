Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к выходу нового документального фильма

Принц Гарри и Мэган Маркл. Фото: instagram.com/sussexroyal

Королевские супруги — принц Гарри и Меган Маркл — готовят для публики очередную порцию признаний. Вскоре зрители увидят новый документальный фильм о жизни британской королевской семьи.

Об этом сообщило издание Express.

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Как рассказали инсайдеры, очередной противоречивый фильм под названием "Гарри — потерянный принц" выйдет в эфир немецкого телеканала ZDF уже в следующем месяце.

Предварительно премьера запланирована на 3 декабря. Режиссером фильма стала Ульрике Грюневальд.

Фильм обещает показать новые эксклюзивные откровения о герцоге и герцогине Сассекской. Лента расскажет о трудностях, с которыми принцу Гарри пришлось столкнуться после того, как он покинул королевские обязанности.

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram.com/sussexroyal

По данным ZDF, в фильме также будет идти речь о том, как королевская семья борется со значительными изменениями после "мегсита" (выхода Гарри и Меган из семьи), включая смерть покойной королевы и такие вызовы, как диагноз рака у короля Чарльза и принцессы Кейт.

Кроме того, режиссер осветит усилия Меган, направленные на обсуждение расизма, и его опыт в королевской семье в контексте американских политических дебатов.

Ранее принц Гарри неожиданно появился в тату-салоне, чем заинтриговал поклонников. Также мы сообщали, что в Виндзорский замок ворвались воры.