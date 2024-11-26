Скільки коштувала коронація короля Чарльза III - названо суму

Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Коронація британського короля Чарльза III обійшлася у чималу кількість грошей. Цю суму порівняли із витратами на похорон королеви Єлизавети II.

Про це стало відомо з щорічного звіту королівського Департаменту культури, медіа та спорту (DCMS).

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Згідно із документом, на коронація короля Чарльза та його дружини, королеви-консорта Камілли, 6 травня 2023 року було витрачено 90, 69 мільйонів доларів.

У відомстві повідомили, що 63,37 мільйона доларів було профінансовано Казначейством Його Величності, ще 27,33 млн було виділено Міністерством внутрішніх справ на охорону правопорядку.

За традицією, урочиста церемонія відбулася у Вестмінстерському абатстві.

Витрати за коронацію короля порівняли із витратами на похорон його матері, королеви Єлизавети, яка пішла з життя у вересні 2022 року.

За підрахунками, загальна сума витрат на поховання Її Величності склала 204 мільйона доларів. Як пише The Telegraph, у цю суму увійшло покладання труни покійної королеви та інші заходи по всій Великій Британії в період національної жалоби.

Загальна сума витрат показує, що на організацію похорону покійної королеви було витрачено більш ніж удвічі більше коштів, ніж на коронацію її сина, яка обійшлася на 3,7 млн дешевше запланованого бюджету.

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