Сколько стоила коронация короля Чарльза III - названа сумма

Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily

Коронация британского короля Чарльза III обошлась в немалое количество денег. Эту сумму сравнили с расходами на похороны королевы Елизаветы II.

Об этом стало известно из ежегодного отчета королевского Департамента культуры, медиа и спорта (DCMS).

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Согласно документу, на коронацию короля Чарльза и его супруги, королевы-консорта Камиллы, 6 мая 2023 года было потрачено 90,69 миллиона долларов.

В ведомстве сообщили, что 63,37 млн долларов было профинансировано Казначейством Его Величества, еще 27,33 млн было выделено Министерством внутренних дел на охрану правопорядка.

По традиции торжественная церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве.

Расходы за коронацию короля сравнили с расходами на похороны его матери, королевы Елизаветы, ушедшей из жизни в сентябре 2022 года.

По подсчетам, общая сумма расходов на погребение Ее Величества составила 204 миллиона долларов. Как пишет The Telegraph, в эту сумму вошло возложение гроба покойной королевы и другие мероприятия по всей Великобритании в период национального траура.

Общая сумма расходов показывает, что на организацию похорон покойной королевы было потрачено более чем вдвое больше, чем на коронацию ее сына, которая обошлась на 3,7 млн дешевле запланированного бюджета.

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