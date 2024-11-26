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Потрясающая сумма — сколько стоила коронация короля Чарльза

26 ноября 2024 04:00
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор
Сколько стоила коронация короля Чарльза III - названа сумма
Король Чарльз. Фото: instagram.com/theroyalfamily
Диана Никитина - Редактор
Диана Никитина
Редактор

Коронация британского короля Чарльза III обошлась в немалое количество денег. Эту сумму сравнили с расходами на похороны королевы Елизаветы II.

Об этом стало известно из ежегодного отчета королевского Департамента культуры, медиа и спорта (DCMS).

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Сколько стоила коронация Чарльза III

Согласно документу, на коронацию короля Чарльза и его супруги, королевы-консорта Камиллы, 6 мая 2023 года было потрачено 90,69 миллиона долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

В ведомстве сообщили, что 63,37 млн долларов было профинансировано Казначейством Его Величества, еще 27,33 млн было выделено Министерством внутренних дел на охрану правопорядка.

По традиции торжественная церемония состоялась в Вестминстерском аббатстве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Расходы за коронацию короля сравнили с расходами на похороны его матери, королевы Елизаветы, ушедшей из жизни в сентябре 2022 года.

По подсчетам, общая сумма расходов на погребение Ее Величества составила 204 миллиона долларов. Как пишет The Telegraph, в эту сумму вошло возложение гроба покойной королевы и другие мероприятия по всей Великобритании в период национального траура.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Общая сумма расходов показывает, что на организацию похорон покойной королевы было потрачено более чем вдвое больше, чем на коронацию ее сына, которая обошлась на 3,7 млн дешевле запланированного бюджета.

Ранее мы рассказывали, какое состояние у 9-летней принцессы Шарлотты, которая стала самым богатым ребенком в мире.

Также стало известно, кто стал самым богатым королем в мире и сколько у него денег.

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