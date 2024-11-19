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Прем'єра стрічки "1000 днів волі" — коли та де дивитись

19 листопада 2024 16:41
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Фільм "1000 днів волі" — прем'єра
Кадр з фільму "1000 днів волі". Фото: МВС України
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Сьогодні, у 1000-й день повномасштабного вторгнення Росії, відбудеться прем'єра фільму "1000 днів волі" від МВС України. Стрічка розповідає про героїзм українського народу.

Про це повідомляє МВС України в Telegram сьогодні, 19 листопада.

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Сюжет "1000 днів волі"

Сюжет фільму розповідає про силу духу українського народу, героїзм захисників та шлях боротьби за свободу і незалежність України, про виклики і біль втрат.

Головними героями "1000 днів волі" стали — поліцейська з Ірпеня, снайпер із Національної гвардії України, рятувальник ДСНС із прикордонного Краснопілля на Сумщині, прикордонник, який ніс службу в аеропорту "Бориспіль", офіцер бригади "Азов", який у свій 25-й день народження потрапив у полон і провів в неволі два з половиною роки. 

Прем'єра стрічки "1000 днів волі" — коли та де дивитись - фото 1
Кадр з фільму "1000 днів волі". Фото: МВС України
Прем'єра стрічки "1000 днів волі" — коли та де дивитись - фото 2
Герої фільму "1000 днів волі". Фото: МВС України
Прем'єра стрічки "1000 днів волі" — коли та де дивитись - фото 3
Рятувальник ДСНС із прикордонного Краснопілля. Фото: МВС України

Прем'єра відбудеться сьогодні о 17:25 в етері "Єдиних новин", а о 18:00 — на YouTube-каналі МВС України.

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кіно прикордонники рятувальники війна в Україні 1000 днів війни

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