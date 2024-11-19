Фильм "1000 днів волі" — премьера

Кадр из фильма "1000 днів волі". Фото: МВД Украины

Сегодня, в 1000-й день полномасштабного вторжения России, состоится премьера фильма "1000 днів волі" от МВД Украины. Лента рассказывает о героизме украинского народа.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram сегодня, 19 ноября.

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Сюжет "1000 днів волі"

Сюжет фильма рассказывает о силе духа украинского народа, героизме защитников и пути борьбы за свободу и независимость Украины, о вызовах и боли потерь.

Главными героями "1000 днів волі" стали полицейская из Ирпеня, снайпер из Национальной гвардии Украины, спасатель ГСЧС из пограничного Краснополья на Сумщине, пограничник, который нес службу в аэропорту "Борисполь", офицер бригады "Азов", который в свой 25-й день рождения попал в плен и провел в неволе два с половиной года.

Кадр из фильма "1000 днів волі". Фото: МВД Украины

Герои фильма"1000 днів волі". Фото: МВД Украины

Спасатель ГСЧС из пограничного Краснополья. Фото: МВД Украины

Премьера состоится сегодня в 17:25 в эфире "Єдиних новин", а в 18:00 — на YouTube-канале МВД Украины.

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