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Позитив поділився історією освідчення вагітній дружині

19 листопада 2024 08:50
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор
Скромні заручини і весілля Позитива та Юлії Сахневич: усі подробиці
Позитив з дружиною Юлією. Фото: Instagram.com/positiff
Юлія Хівренко - редактор
Юлія Хівренко
редактор

Український співак Позитив (Олексій Завгородній), який відомий своєю загадковістю в особистому житті, вперше поділився подробицями, як освідчився своїй дружині, хореографині Юлії Сахневич. Їхні заручини відбулися ще під час пандемії коронавірусу, але тривалий час ця історія залишалася невідомою для широкої аудиторії.

Про це Позитив розповів в інтерв'ю для "Нашого радіо"

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Освідчення, за словами артиста, було дуже простим і позбавленим класичних урочистостей. Він навіть пожартував, що вже не пам'ятає, як саме зробив пропозицію.

Яким було освідчення Позитива Юлії

"Під час COVID — тоді не хотілося робити чогось гучного. Але це було мило. Я не пам'ятаю точно, як. Воно було банальним. У нас було це все і ми вже розуміємо одне одного. Я каблучку не дарував", — зізнався Олексій.

Пара разом вже понад три роки, але довгий час їхній роман залишався у секреті. Про стосунки виконавець зізнався лише пів року тому, хоча вони вже встигли одружитися. Весілля було настільки скромним, що на нього запросили тільки найближчих людей.

Позитив поділився історією освідчення Юлії - фото 1
Позитив забув, як робив пропозицію. Фото: Instagram.com/positiff

На запитання, чому вирішили не робити пишного святкування, співак відповів, що на той час вони обоє були розлучені, тому всі ці формальності вже не мали для них такого значення, як раніше.

Нині у житті Позитива та Юлії особливий етап — пара чекає на поповнення. Олексій зізнається, що для них це важливіше за будь-які гучні події. Попри їхнє прагнення залишати особисте за зачиненими дверима, історія їхнього кохання є прикладом, що справжнє щастя не потребує зовнішнього блиску.

Раніше ми писали про те, що Позитив пояснив, як дізнався про вагітність дружини.

Також ми повідомляли, що Надя Дорофєєва замилувала фото з чоловіком і його дітьми.

Позитив знаменитості артисти зірки пропозиція руки і серця

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