Скромная помолвка и свадьба Позитива и Юлии Сахневич: все подробности

Позитив с женой Юлией. Фото: Instagram.com/positiff

Украинский певец Позитив (Алексей Завгородний), известный своей загадочностью в личной жизни, впервые поделился подробностями, как сделал предложение своей жене, хореографу Юлии Сахневич. Их помолвка состоялась еще во время пандемии коронавируса, но долгое время эта история оставалась неизвестной широкой аудитории.

Об этом Позитив рассказал в интервью "Нашему радио".

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Признание, по словам артиста, было очень простым и лишенным классических торжеств. Он даже пошутил, что уже не помнит, как сделал предложение.

Каким было предложение руки и сердца Позитива Юлии

"Во время COVID — тогда не хотелось делать чего-то громкого. Но это было мило. Я не помню точно, как. Оно было банальным. У нас было это все и мы уже понимаем друг друга. Я кольцо не дарил", — признался Алексей.

Пара вместе уже более трех лет, но долгое время их роман оставался в секрете. Об отношениях исполнитель признался всего полгода назад, хотя они уже успели пожениться. Свадьба была настолько скромной, что на нее пригласили только самых близких людей.

Позитив забыл, как делал предложение. Фото: Instagram.com/positiff

На вопрос, почему решили не делать пышное празднование, певец ответил, что к тому времени они оба были разведены, поэтому все эти формальности уже не имели для них такого значения, как раньше.

Сейчас в жизни Позитива и Юлии особый этап — пара ждет пополнения. Алексей признается, что для них это важнее любых громких событий. Несмотря на их стремление оставлять личное за закрытыми дверями, история их любви является примером того, что настоящее счастье не требует внешнего блеска.

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