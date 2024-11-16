Померла Світлана Світлична - фото

Світлана Світлична. Фото: Wikipedia

Пішла з життя російська акторка Світлана Світлична. Зірки фільму "Діамантова рука" не стало у 84 роки.

Про смерть знаменитості повідомила російська письменниця Сусанна Альперіна.

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Акторка пішла з життя 16 листопада після тривалої боротьби із важкою хворобою.

Влітку 2024 року Світличній діагностували пухлину у мозку. Останні роки життя зірка провела у лікарнях.

За попередньою інформацією, причиною смерті акторки стала серцево-судинна недостатність на тлі онкології.

Світлана Світлична запам'яталася глядачам за роллю яскравої Анни Сергіївни у фільмі "Діамантова рука". Її образ спокусниці в рожевому халаті та фраза "Не винна я, він сам прийшов!" стали культовими у радянському кінематографі.

Світлана Світлична в фільмі "Діамантова рука". Фото: скриншот

Раніше стало відомо, що у 39-річному віці помер відомий південнокорейський актор.

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