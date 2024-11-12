Помер актор Сон Джерім — деталі

Південнокорейський актор Сон Джерім. Фото: instagram.com/jaelim_song/

Південнокорейський актор Сон Джерім помер. Йому було 39 років.

Про це пишуть південнокорейські медіа.

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Актор був знайдений мертвим у своєму будинку в Сеулі 7 листопада. Його тіло знайшов друг, який прийшов в гості.

За даними місцевих ЗМІ, на місці події було знайдено "двосторінковий лист". Поліція заявила, що "немає ніяких ознак злочину". Причина смерті Сон Джеріма поки не відома.

Джерім дебютував у фільмі "Актриси" в 2009 році, а потім став зіркою завдяки ролі вірного охоронця короля в шоу "Місяць, що обіймає сонце" в 2012 році. Актор також знявся в реаліті-шоу "Ми одружилися" у 2014 році, а також у таких комедійних драмах, як "Круті хлопці", "Гарячий рамен", "Надихаючі покоління", "Два тижні", "Таємна матір" і "Королева Ву".

Нагадаємо, поліція затримала трьох підозрюваних у смерті ексучасника One Direction. А також ми писали про те, як провели в останню путь легендарну акторку Меггі Сміт.