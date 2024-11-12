Умер актер Сон Джерим — детали

Южнокорейский актер Сон Джерим. Фото: instagram.com/jaelim_song/

Южнокорейский актер Сон Джерим умер. Ему было 39 лет.

Об этом пишут южнокорейские медиа.

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Актер был найден мертвым в своем доме в Сеуле 7 ноября. Его тело обнаружил друг, который пришел в гости.

По данным местных СМИ, на месте происшествия было найдено "двухстраничное письмо". Полиция заявила, что "нет никаких признаков преступления". Причина смерти Сон Джерима пока не известна.

Джерим дебютировал в фильме "Актрисы" в 2009 году, а затем стал звездой благодаря роли верного охранника короля в шоу "Луна, обнимающая солнце" в 2012 году. Актер также снялся в реалити-шоу "Мы поженились" в 2014 году, а также в таких комедийных драмах, как "Крутые ребята", "Горячий рамен", "Вдохновляющие поколения", "Две недели", "Тайная мать" и "Королева" Ву».

Напомним, полиция задержала троих подозреваемых в смерти эксучастника One Direction. А также мы писали о том, как провели в последний путь легендарную актрису Мэгги Смит.