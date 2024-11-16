Умерла Светлана Светличная.

Светлана Светличная. Фото: Wikipedia

Ушла из жизни российская актриса Светлана Светличная. Звезды фильма "Бриллиантовая рука" не стало в 84 года.

О смерти знаменитости сообщила российская писательница Сусанна Альперина.

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Актриса ушла из жизни 16 ноября после длительной борьбы с тяжелой болезнью.

Летом 2024 Светличной диагностировали опухоль в мозгу. Последние годы жизни звезда провела в больницах.

По предварительной информации, причиной смерти актрисы стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне онкологии.

Светлана Светличная запомнилась зрителям по роли яркой Анны Сергеевны в фильме "Бриллиантовая рука". Ее образ соблазнительницы в розовом халате и фраза "Не виноватая я, он сам пришел!" стали культовыми в советском кинематографе.

Светлана Светличная в фильме "Бриллиантовая рука".

Ранее стало известно, что в 39-летнем возрасте скончался известный южнокорейский актер.

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