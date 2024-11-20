Періс Гілтон та Брітні Спірс у молодості - зірка показала архівні фото

Періс Гілтон показалася з Брітні Спірс на селфі 18-річної давнини
Американська світська левиця та діджейка Періс Гілтон пригадала бурхливу молодість. Зірка поділилася архівними світлинами у компанії своєї подруги, співачки Брітні Спірс.
Знаменитість поділилася фото-спогадами на своїй сторінці в Instagram.
Періс Гілтон та Брітні Спірс 18 років тому
У своєму блогу зірка опублікувала три фото, які вони із Брітні зробили під час однієї з тусовок 18 років тому. Тоді Гілтон було 25 років, а Спірс — 24.
Усміхнені подруги позували поруч одна із одною, тримаючи в руках фотокамеру.
Періс пожартувала, що саме вони із Брітні свого часу започаткували селфі.
"18 років тому ми з Брітні Спірс винайшли селфі", — написала Гілтон.
І хоча насправді поняття селфі з'явилося задовго до того моменту, справжню популярність цей вид фото дійсно почав набирати у 2010-х.
Нагадаємо, днями Періс Гілтон влаштувала розкішну вечірку до дня народження доньки.
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