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Періс Гілтон показалася з Брітні Спірс на селфі 18-річної давнини

20 листопада 2024 13:53
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор
Періс Гілтон та Брітні Спірс у молодості - зірка показала архівні фото
Періс Гілтон та Брітні Спірс. Фото: instagram.com/parishilton
Діана Нікітіна - Редактор
Діана Нікітіна
Редактор

Американська світська левиця та діджейка Періс Гілтон пригадала бурхливу молодість. Зірка поділилася архівними світлинами у компанії своєї подруги, співачки Брітні Спірс.

Знаменитість поділилася фото-спогадами на своїй сторінці в Instagram

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Періс Гілтон та Брітні Спірс 18 років тому

У своєму блогу зірка опублікувала три фото, які вони із Брітні зробили під час однієї з тусовок 18 років тому. Тоді Гілтон було 25 років, а Спірс — 24.

Періс Гілтон та Брітні Спірс у 2006 році
Періс Гілтон та Брітні Спірс у 2006 році. Фото: Фото: instagram.com/parishilton

Усміхнені подруги позували поруч одна із одною, тримаючи в руках фотокамеру.

Брітні Спірс та Періс Гілтон 18 років тому
Брітні Спірс та Періс Гілтон 18 років тому. Фото: instagram.com/parishilton

Періс пожартувала, що саме вони із Брітні свого часу започаткували селфі.

"18 років тому ми з Брітні Спірс винайшли селфі", — написала Гілтон.

Брітні Спірс та Періс Гілтон
Брітні Спірс та Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton

І хоча насправді поняття селфі з'явилося задовго до того моменту, справжню популярність цей вид фото дійсно почав набирати у 2010-х.

Нагадаємо, днями Періс Гілтон влаштувала розкішну вечірку до дня народження доньки.

Також ми писали, що Майкл Дуглас та Кетрін Зета-Джонс показали, яким було їхнє весілля 20 років тому.

Брітні Спірс Періс Хілтон фото закордонні зірки соцмережі

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Як змінилися ціни на життя під час війни

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