Спокуслива Періс Гілтон у мереживі та панчохах знялась для найвідвертішого бренду білизни

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

Періс Гілтон стала обличчям останньої кампанії Agent Provocateur. 43-річна красуня знялася в колекції бренду осінь/зима 2024. На зйомці, відзнятій фотографом Грегом Вільямсом, позувала біля каміна та в автівці.

Про це стало відомо з офіційної сторінки бренду в соціальній мережі.

Читайте також:

Зіркова спадкоємиця знялась на відвертих фото

Сидячи на водійському сидінні ретро-автомобіля, Періс, яка незабаром випустить свій другий студійний альбом, одягла мереживний бюстгальтер, спідню білизну в тон і підв’язки, а також намисто-кольє з перлами з ініціалами бренду.

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

Діджейка Періс Гілтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

"Це найвища данина культовій жіночності. Марка завжди втілювала для мене силу та елегантність, і приєднатися до них у цьому святкуванні спадщини — це честь", — прокоментувала зірка.

Поза кар’єрою Періс одружена з Картером Реумом з 2021 року, і вони мають двох спільних дітей — однолітнього сина Фенікса та дочку Лондон, яка святкуватиме свій перший день народження в листопаді.

"Для мене вона спокуслива, смілива та провокативна. Періс дивовижна, і вона велика прихильниця марки. Я зробила для неї весільну білизну та спеціальне кімоно. Вона справжня дівчина бренду", — сказала Сара Шоттон, креативний директор Agent Provocateur.

Періс навіть відвідала відкриття магазину Agent Provocateur в Лос-Анджелесі в 2000 році.

"З 1994 року Agent Provocateur переписав правила білизни, розширюючи можливості та відзначаючи жінок у всьому світі. Щоб розпочати рік нашого тридцятого ювілею, світова ікона, мати, бізнес-леді, активістка, акторка та діджейка Періс Гілтон зіграла роль Провокатора. Це голлівудська історія кохання між культовою жінкою та культовим брендом, розроблена креативним директором Сарою Шоттон і знята в Лос-Анджелесі Грегом Вільямсом", — йдеться у заяві бренду.

Останнім часом Періс була особливо зайнята, оскільки готується до випуску свого другого студійного альбому Infinite Icon. Реліз Infinite Icon запланований на 6 вересня. Це буде її перший повноформатний альбом за майже 20 років.

Її альбом вийшов майже через два десятиліття після її однойменного дебюту 2006 року, який містив сингл Stars Are Blind. Тоді Періс знімала реаліті-шоу з Ніколь Річчі.