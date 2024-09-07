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Соблазнительная Пэрис Хилтон в кружевах и чулках снялась для самого откровенного бренда белья

7 сентября 2024 11:01
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Соблазнительная Пэрис Гилтон в кружевах и чулках снялась для самого откровенного бренда белья
Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Пэрис Гилтон стала лицом последней кампании Agent Provocateur. 43-летняя красавица снялась в коллекции бренда осень/зима 2024 года. На съемке, снятой фотографом Грегом Уильямсом, позировала у камина и в автомобиле.

Об этом стало известно с официальной страницы бренда в социальной сети.

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Сидя на водительском сиденье ретро автомобиля, Пэрис, которая вскоре выпустит свой второй студийный альбом, надела кружевной бюстгальтер, нижнее белье в тон и подвязки, а также ожерелье с жемчугом с инициалами бренда.

 

Ди-джей Пэрис Хилтон
Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

 

Ди-джейка Пэрис Хилтон
Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

 

Ди-джейка Пэрис Хилтон
Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

 

Диджейка Пэрис Хилтон
Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

 

Ди-джей Пэрис Хилтон
Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

 

Ди-джей Пэрис Хилтон
Ди-джей Пэрис Хилтон. Фото: instagram.com/agentprovocateur/

 

"Это самая высокая дань культовой женственности. Марка всегда воплощала для меня силу и элегантность, и присоединиться к ним в этом праздновании наследия — это честь", — прокомментировала звезда.

Вне карьеры Пэрис замужем за Картером Реумом с 2021 года, и у них двое общих детей — однолетний сын Феникс и дочь Лондон, которая будет праздновать свой первый день рождения в ноябре.

"Для меня она соблазнительна, смела и провокационна. Пэрис удивительна, и она большая поклонница марки. Я сделала для нее свадебное белье и специальное кимоно. Она настоящая девушка бренда", — сказала Сара Шоттон, креативный директор Agent Provocateur.

Пэрис даже посетила открытие магазина Agent Provocateur в Лос-Анджелесе в 2000 году.

"С 1994 года Agent Provocateur переписал правила белья, расширяя возможности и отмечая женщин во всем мире. Чтобы начать год нашего тридцатого юбилея, мировая икона, мать, бизнес-леди, активистка, актриса и ди-джей Пэрис Хилтон сыграла роль Провокатора. Это голливудская история любви между культовой женщиной и культовым брендом, разработанная креативным директором Сарой Шоттон и снятая в Лос-Анджелесе Грегом Уильямсом", — говорится в заявлении бренда.

В последнее время Пэрис была особенно занята, поскольку готовится к выпуску своего второго студийного альбома Infinite Icon. Релиз Infinite Icon запланирован на 6 сентября. Это будет ее первый полноформатный альбом почти за 20 лет.

Ее альбом вышел почти через два десятилетия после ее одноименного дебюта 2006 года, содержавшего сингл Stars Are Blind. Тогда Пэрис снимала реалити-шоу с Николь Риччи.

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