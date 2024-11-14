Періс Гілтон привітала доньку із днем народження — фото

Діджейка Періс Гілтон із донькою Лондон. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка Періс Гілтон зворушливо привітала з першим днем народження доньку Лондон. Зірка влаштувала вечірку в стилі стрічки "Аліса в країні чудес".

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Періс вбралася в образ Аліси. Вона вдягнула зефірно-блакитну квіткову спідницю від Alice & Olivia з білою сорочкою і блискучим бюстгальтером від Area. Періс доповнила стильний образ чорним чокером і блискучою пов'язкою на голову від Jennifer Behr.

Маленька Лондон виглядала чарівно в рожевій сукні від Tutu Du Monde та сріблястих блискучих кедах Converse. Дівчина позувала перед камерою в пов'язці з рожевою квіткою на голові.

Періс Гілтон із донькою Лондон. Фото: instagram.com/parishilton/

Періс Гілтон із донькою Лондон та чоловіком Картером Реумом. Фото: instagram.com/parishilton/

На вечірці були великі фігурки — Божевільний Капелюшник. Фото: instagram.com/parishilton/

Діджейка запросила на святкування маму Кеті Хілтон, свою тітку Кайл Річардс, а також подруг Сіа, Ребел Вілсон, Келлі Осборн і Кет Фон Ді.

Нагадаємо, Періс Гілтон показала, як відсвяткувала свій день народження. А раніше Періс Гілтон знялась в рекламі напою.